Graabak ble satt på plass av «ukjent» 20-åring

Einar Lurås Oftebro (20) tok en svært uventet seier på supersprinten i kombinert i Lillehammer lørdag.

Graabak røk for vinneren i semifinalen. Kombinertløperen fra Melhus tok derimot hjem bronsefinalen og sikret en fin tredjeplass. Magnus Moan ble nummer to

– Jeg holdt på å ryke i prologen etter å ha vært i overkant kald. Men jeg er godt fornøyd med at jeg går bedre og bedre for hvert heat, sier Graabak til Trønderbladet.

– Dette var overraskende

Oftebro er et nokså ukjent navn for folk flest i kombinerttroppen, men lørdag viste han for alvor sitt talent i Lillehammers gater.

– Dette var overraskende, men en utrolig deilig følelse. Jeg er veldig overrasket over å slå Magnus som nesten alltid har vunnet her, sa Oftebro.

Moan har seks seirer i supersprinten, men lørdag måtte han nøye seg med å bli toer.

– Jeg er mektig imponert over Einar. Det er gledelig og på tide at yngre utøvere kommer opp og fram, sa trønderveteranen.

Uofffisielt kombinert-NM

Hana Midtsundstad vant kvinnenes supersprint foran Ida Marie Hagen, mens Thea Minyan Bjørseth ble nummer tre.

Supersprinten ble arrangert i forbindelse med søndagens sommermesterskap, som er et uoffisielt kombinert-NM.