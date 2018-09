Idar Andersen og Ingrid Lorvik er tatt ut til sykkel-VM

Sport

Torsdag ettermiddag offentliggjorde Norges Cykleforbund troppen som skal sykle årets VM i landevei i Innsbruck i Østerrike. Verdensmesterskapet arrangeres 23. - 30. september.

På fellesstarten vil Melhus være representert med to ryttere. Ingrid Lorvik på CK Victoria er tatt ut i eliteklassen og Idar Andersen på Uno-X skal sykle i klassen U23.

Tøff løype

I Østerrike venter mer enn 4600 høydemeter fordelt på 258 kilometer. Både Lorvik og Andersen trives i motbakker og blir definitivt to sterke kort for Norge.

Sykkelforbundet skriver følgende om laget som er tatt ut blant kvinnene:

- Det er en ekstrem tøff løype i årets VM, men vi stiller et sterkt lag til start med flere gode klatrere og Katrine Aalerud i spissen.

Om ungguttene som skal sykle i U23-klassen har forbundet følgende å si:

- Vi har de siste årene klart oss veldig bra i fellesstartene for U23. I årets Tour de l’Avenir fikk Tobias Foss en 9. plass sammenlagt i rittet, som betyr topp 10 for andre året på rad. Vi har et sterkt lag og vi anser at det er her vi har den fremste sjansen for medalje.

Ysland inn til andreplass i Arctic Race of Norway 120 av landets mest lovende sykkeltalenter deltok i rittet og lokale sykkeltalenter hevdet seg godt.

VM-uttak - fellesstart

Kvinner elite

Susanne Andersen (Stavanger SK/Team Hitec Products – Birk Sport)

Stine Borgli (CK Victoria)

Vita Heine (Bergen CK/Team Hitec Products – Birk Sport)

Ingrid Lorvik (CK Victoria/Team Hitec Products - Birk Sport)

Katrine Aalerud (Vestby SK/Team Virtu Cycling Women)

Menn elite

Sven Erik Bystrøm (Stavanger SK/UAE Team Emirates)

Vegard Stake Laengen (Asker CK/UAE Team Emirates)

Edvald Boasson Hagen (Lillehammer CK/Dimension Data)

Markus Hoelgaard (Sandnes SK/Joker Icopal)

Carl Fredrik Hagen (Sagene IF Sykkel/Joker Icopal)

Odd Christian Eiking (Fana IL Sykkel/Wanty Group Gobert)

Menn U23

Idar Andersen (Gauldal SK/ UNO-X Norwegian Development Team)

Tobias Foss (Lillehammer CK/ UNO-X Norwegian Development Team)

Andreas Leknessund (Ringerike SK/UNO-X Norwegian Development Team)

Rasmus Fossum Tiller (Lillehammer CK/Joker Icopal)

Torjus Sleen (Tønsberg CK/ UNO-X Norwegian Development Team)

Morgendagens Helter Landslaget Kvinner junior

Thale Kielland Bjerk (Bærum OCK)

Martine Gjøs (Horten OC)

Amalie Lutro (Stavanger SK)

Silje Mathisen (Halden CK)

Morgendagens Helter Landslaget Menn Junior

Fredrik Finnesand (Sandnes SK)

Dennis Gråsvold (Grenland SK)

Ådne Holter (Lillehammer CK)

Søren Wærenskjold (Ringerike SK)

Daniel Årnes (Kristiansands CK)

Ludvig Fischer Aasheim (SK Rye)