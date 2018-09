Drømmestart for Kolstad-spillerne Nikolaisen og Putans

Sport

Det har vært en del utskiftninger i Kolstad Håndball sin herretropp denne sommeren, men både Tom Kåre Nikolaisen fra Lundamo og Ronald Putans fra Melhus er fortsatt en del av troppen som onsdag serieåpnet med bortekamp mot nyopprykkede Runar i Sandefjord.

Det endte på best mulig måte med full pott og seier 23-20 etter at stillingen ved pause 12-15 til gjestene fra Trondheim.

Nikolaisen noterte seg i tillegg for tre scoringer i sesongens første seriekamp for Kolstad, mens Putans måtte gå målløs av banen, men rakk å få med seg en to minutters utvisning.

Åpner ny storstue

Neste kamp for Kolstads del er cupkamp mot Vikhammer kommende onsdag, før laget møter Halden på bortebane i neste seriekamp onsdag 19.september.

Første hjemmekamp går av stabelen fredag 28.september. Da kommer Bækkelaget på besøk til det som samtidig blir åpningen av lagets nye storstue Kolstad Arena på Huseby.

