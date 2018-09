RBK-penger skal styrke jentefotballen i Gauldal FK

Sport

I pausen i søndagens kamp mellom RBK og Haugesund på Lerkendal fikk Gauldal FK en gavesjekk på 10.000 kroner fra Coop Midt-Norge og Rosenborg Ballklub. Midlene skal gå til å støtte klubbens arbeid med jentefotballen.

– Det er utrolig hyggelig å få denne støtten. Vi søkte om midler fra Coop-RBK fondet til aktiviteter som kan øke deltagelsen innenfor jentefotballen. Vi har noen jenter i klubben, men har plass til mange flere, sier Arild Borren fra Gauldal FK i en pressemelding.

Vil danne et damelag

Vilde Ler som er kaptein på J15-laget til Gauldal FK hadde æren av å motta gavesjekken på vegne av klubben. Hun fikk gå gjennom spillertunnelen på vei til utdelingen som skjedde ute på gressmatta. Det hele ble filmet og vist på storskjermen på Lerkendal foran over 15.000 tilskuere.

– Målet er å klare å skape et damelag i klubben på sikt. Vårt eldste lag på jentesiden i dag er J15. Hvis vi klarer å holde på engasjementet og spillegleden deres, har vi om få år et fint utgangspunkt for et damelag. Vi skal bruke pengene på treningssamling, klubbklær og å reise på cup i utlandet, forteller Borren.

Fokus på talentutvikling

Da Coop Midt-Norge og RBK inngikk sin samarbeidsavtale i 2015, etablerte man samtidig et fond for regional talentutvikling. Fra salget av RBK-brød settes det hvert år av et beløp som gis til breddeidrettsklubber.

– Denne gang valgte vi å sette fokus på jentefotballutvikling, sier viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge.

– Vi valgte å dele midlene mellom flere, det er veldig mange klubber som gjør en fantastisk jobb med å drive jentefotball i alle aldre. Vi vet at det jobbes godt i Gauldal FK og ønsker å bidra ytterligere til dette, fortsetter hun.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK forteller hvorfor de velger å støtte prosjektet.

– Vi i RBK er veldig opptatt av å støtte opp om det arbeidet som skjer ute i breddeklubbene, enten det er innenfor jente- eller guttefotballen. Samfunnsansvaret står sterkt i klubben, der deler vi og Coop samme verdisyn. Vi er opptatt av å engasjere oss lokalt, sier Moe Dyrhaug, som fikk selskap av RBK-ving Pål André Helland under utdelingen.