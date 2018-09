Nok en medaljefangst for Nora Bakke

Sport

Nora Bakke (15) kunne reise hjem fra årets UM (NM for yngre) med et gull og et sølv. Fredag vant Melhus-jenta som konkurrerer for Byåsen 300 meter hekk. Lørdag ble det sølv på korthekk.

- 80 meter hekk var uten tvil min prestasjon her på UM. Tiden min på langhekken der jeg normalt er klart best var ikke allverden, mens jeg fikk ut mitt aller beste i dag, sa Nora etter sølvet på 11,95. Hun kom til UM med 12,74 som pers og femte beste tid i Norge denne sesongen.

NM-gull til Nora Bakke Nora Bakke (15) vant favoritten 300 meter hekk under sitt første UM (NM for yngre) med 45,12.

- I forsøket løp jeg persen ned til 12,21. I finalen satte jeg inn enda et gir, sier Nora som bare var tidelet bak Mia Guldteig Lien fra Ranheim som hadde klar årsbeste av de som stilte til start i Overhalla på den korte hekkeøvelsen.

Nora med knalltid på 300 meter hekk I sin årsklasse kan 15-åringen fra Melhus vise til 12. beste norske tid gjennom tidene.

- På langhekken var det motsatt. Da kom Mia tettere på enn jeg hadde ventet, oppsummerer Nora.

Nora har hatt en veldig bra sesong.