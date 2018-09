Støren snudde med 10 mann

Sport

Tabelljumbo Støren har åpnet høstsesongen med tre strake tap og ettersom både Meldal og Røros tok poeng denne runden, var laget helt avhengig av å få med seg noe fra bunnoppgjøret med Tydal lørdag ettermiddag.

Det endte med seier 3-2 og tre livsviktige poeng for Ingve Merkets mannskap. Stillingen ved pause var 1-0 etter at Erlend Knutsen Storseth scoret for hjemmelaget.

Snudde med ti mann

I 2.omgang snudde først gjestene fra Tydal oppgjøret og på stillingen 1-2 fikk i tillegg hjemmelagets Rune Børset sitt andre gule kort for dagen og måtte forlate banen.

Det hindret derimot ikke Støren i å komme tilbake. Erlend Knutsen Størseth utlignet til 2-2, før Sigurd Knutsen Storseth avgjorde kampen med sin 3-2 scoring like før slutt.

Fortsatt sist

Støren ligger fortsatt sist med sine sju poeng, men avstanden opp til Tydal på nest siste plass er nå bare fem poeng. Siden Orklas 2.lag spiller i samme serie og klubbens 1.lag ligger under streken i divisjonen over, kan det som vi har skrevet tidligere være nok for Støren å bli nest sist på tabellen for å berge plassen i årets 4.divisjon ettersom Orklas 2.lag automatisk vil bli degradert dersom klubbens 1.lag rykker ned.

Neste kamp for Størens del er bortekamp mot Kvik førstkommende torsdag. Laget Støren slo i vårmøtet hjemme i idrettsparken tidligere i sesongen da de tok sin første seier for sesongen. Knappe fire måneder senere kom altså den andre da Tydal ble slått 3-2 på eget gress.

Øvrige resultater lørdag:

Kvik - Røros 2-2

KIL/Hemne - NTNUI 1-7

Spilt torsdag:

Meldal - Hitra 7-4