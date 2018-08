NM-gull til Nora Bakke

Sport

Melhus-jenta som konkurrerer for Byåsen var den eneste som gikk feilfritt i finalen. Hun hadde klart beste tid i Norge med 44,97 på øvelsen før helgens mesterskap.

-I dag var det viktigste å vinne. Selv om jeg hadde over halvsekundet ned til nummer to på statistikken visste jeg at dette ville bli krevende, forteller hun.

Nora var storfavoritt. Det var før Henriette Jæger dukket opp på påmeldingslistene. Hun stilte imidlertid ikke til start på denne for henne litt ukurante øvelsen.

Nora med knalltid på 300 meter hekk I sin årsklasse kan 15-åringen fra Melhus vise til 12. beste norske tid gjennom tidene.

Henriette vant junior NM på 200 meter forrige helg, men ble i etterkant disket for at hun tråkket på streken i svingen. Hun tok også sølv på 100 meter for en uke siden på Bislett. Aremark-jenta er uslåelig både på sprint, hopp og hekk når det treffer. Hun har også satt flere aldersrekorder både inne og utendørs denne seson

-Så her var det utfordrere i kø som gjerne ikke hadde løpt øvelsen, sier Nora som ikke var sikker på noe i forkant.

Nora har vært både på Veidekkelekene på Lillehammer og Tyrvinglekene denne våren. Her ble hun to og tre på 80 meter hekk.

-Langhekk har ikke stått på programmet i disse stevnene, presiserer hun.

På korthekk har Nora femte beste tid i Norge.

-Jeg prioriterer alt av hekk. Mine resultater på langhekk er imidlertid på et annet nivå enn det andre, understeker hun.

Nora ble nummer fire på 60 hekk innendørs på UM i vinter. Da ble hun også seks på 200 meter flatt. Heller ikke da stod langhekk på programmet.