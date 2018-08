Gimsejenter tok med seg bøtta hjem fra fotballcup

Sport

Forrige helg deltok lag fra distriktet i Maxiturneringen på Hamar. Både Melhus, Gimse, Leik, Trønder-Lyn, Støren og Sokna var til stede på den populære fotballcupen.

Det ble en fin fotballhelg for de fire Gimse-lagene. Jenter 14 år gikk ubeseiret gjennom turneringa med en målforskjell på 43–2 og tok med seg pokalen hjem. I finalen slo de Freidig 3–0.

Motivert Ingrid Syrstad Engen før skjebnekampene 20-åringen fra Melhus lover å bidra på best mulig måte uavhengig om hun er på banen eller ikke.

Jenter 13 år tok andreplassen etter et knepent 0-1-tap mot Storhamar i finalen i A-sluttspillet. Gutter 13 år tapte B-finalen mot Ranheim. Gutter 14 år tok seg videre fra A-sluttspillet, men gikk ut i kvartfinalen mot Nordby.

Melhus til kvartfinalen

Som eneste laget fra Melhus tok jenter 13 år seg til 1/4-finalen i A-sluttspillet. Det så lenge ut til at det skulle bli et heidundrende lokaloppgjør mot Gimse J13 i semifinalen, men et sterkt Heming-lag vant til slutt 2–0 over melhusjentene.

For Leik var gutter 13 år på plass på Hamar. Etter å ha tapt semifinalen i B-sluttspillet mot Gimse, tapte de bronsefinalen mot Ranheim knepent.

God prestasjon av Støren

Trønder-Lyn sendte av gårde fire lag. Gutter 13 år røk ut i kvartfinalen i A-sluttspillet mot Storhamar. Gutter 11 år, gutter 9 år og jenter 9 år var de andre tre lagene fra idrettslaget på Kvål.

Støren stilte med gutter 16 år. Laget som består av spillere i alderen 13 til 16 år, spilte et godt A-sluttspill, men fikk det til slutt for tøft mot Kløfta i kvartfinalen. I ekstrakampen mot KFUM-Kameratene Oslo vant guttene fra Støren 3-1.

PS! Flere av våre lokale lag har spilt minimalt med elleverfotball, så prestasjonene forrige helg må sies å være meget god.

