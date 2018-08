Motivert Ingrid Syrstad Engen før skjebnekampene

Sport

Kvinnelandslaget og Ingrid Syrstad Engen (20) er klar for to skjebnekamper i VM-kvalifiseringen. Fredag møter de Slovakia på bortebane, mens gruppeleder Nederland er motstander hjemme på Intility Arena tirsdag neste uke.

Med seier over Slovakia og Nederland vil Norge være klar for sitt åttende VM-sluttspill av like mange mulige, men det er ikke mye slingringsmonn. Poengtap vil trolig sende laget ut i et vanskelig toeromspill.

– For min egen del handler det om å bidra på best mulig måte uavhengig om jeg er på banen eller ikke, sier Syrstad Engen til Trønderbladet.

– Nå er det aller viktigste at vi vinner begge kampene og da må alle bringe masse energi i laget både på og utenfor banen. Som lag har vi først fokus på Slovakia, den kampen må vinnes, før vi omstiller til kamp mot Nederland, fortsetter fotballspilleren fra Melhus.

Troppen

Målvakter: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner).

Utespillere: Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Maria Thorisdottir (Chelsea), Maria Brochmann (Arna-Bjørnar), Kristine Bjørdal Leine (Røa), Kristine Minde (Wolfsburg), Maren Mjelde (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Arna-Bjørnar), Frida Maanum (Linköping), Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner), Ingrid Spord (Sandviken), Guro Reiten (LSK Kvinner), Emilie Haavi (LSK Kvinner), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Synne Jensen (Stabæk), Elise Thorsnes (Utah Royals), Lisa-Marie Utland (Rosengård), Isabell Herlovsen (Vålerenga).

– Det er ingen store forandringer fra forrige gang. Vi har en kjernetropp vi har jobbet med over tid, og som vi synes fungerer bra, sier landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

Fotballkometen fra Melhus møter russisk lag Ingrid Syrstad Engen etter sin første Europa-trekning: - Dette gleder jeg meg ikke til