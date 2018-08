Styrer mot nedrykk hvis de ikke vinner snart

Sport

Støren viste positive takter i hjemmemøtet med serieleder Strindheim forrige helg og øynet håp om poeng da laget gjestet Røros for den 14.serierunden lørdag. Det endte med nytt tap for Ingve Merkets mannskap, som nå er i akutt poengnød dersom de skal være med å kjempe om å holde seg i divisjonen.

Stillingen ved pause på Røros var 2-0 til hjemmelaget, som til slutt kunne bokføre en komfortabel 4-1 seier hjemme på kunstgresset på Øra. Størens reduseringsmål på tampen av oppgjøret ble scoret av Daniel Vagnild.

Støren-treneren ble utvist I tillegg til å tape kampen mot Strindheim, ble Støren-treneren utvist etter å ha sparket borti ei flaske.

Må vinne

Neste kamp for Størens del er hjemmekamp mot Tydal førstkommende lørdag. Et oppgjør laget må vinne dersom de skal ha noen som helst forhåpninger om å kunne holde seg i divisjonen. Trener Ingve Merket uttalte tidligere i august at laget var helt avhengig av å ta poeng i de første kampene av høstsesongen for å kunne være med utover høsten.

Tydal tapte lørdagens hjemmekamp mot Strindheim og ligger fortsatt åtte poeng foran Støren, mens det skiller ni poeng opp til Meldal på trygg grunn. Meldal har dessuten en kamp tilgode da laget møter tabelltoer NTNUI på bortebane søndag.

Støren møter Meldal på bortebane 22.september.

Øvrige resultater lørdag:

Hitra - Kvik 1-1

Tydal - Strindheim 1-5