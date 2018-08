Arild Inge Wollan vant tre gull i NM i baneskyting

Sport

Arild Inge Wollan i Støren Sportsskytterklubb tok med seg hele tre gull og to sølv hjem fra Norgesmesterskapet i baneskyting som gikk av stabelen under NM-uka i Sandnes forrige uke.

Gullmedaljene tok han i øvelsene hurtig fin, hurtig grov og silhuettpistol. Sølvmedaljene vant han i VM-grovpistol og standardpistol.

Wollan skyter i år i klasse V50 og åpen. Han har en bronse fra NM i Oppdal tidligere i år, og har siden han startet med sporten vært på pallen i NM hele 65 ganger. Dette inkluderer både individuelt- og lagskyting.

Seks NM-gull til pistolskytterne fra Støren Ungdommene gjorde det ekstra bra, mens en veteran sikret seg sitt 22. NM-gull.

NRK hadde sendinger under mesterskapet og Britt Elena Wollan fra Støren Sportsskytterklubb skjøt finalen som gikk direkte på TV. Her hadde hun dessverre ikke helt dagen, men for henne var det morsomt å være med da pistolskyting ble vist på TV for første gang på over 50 år.