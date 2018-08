Evil Enok M.E. var uheldig i starten av Jubileumspokalen på Solvalla

Sport

Evil Enok M.E. kan se tilbake på en sterk 5-årssesong der han sakte, men sikkert har blitt herdet mot den ypperste Europaeliten. Som et resultat av det, vant også Noralf P. Brækkens nye stjernetraver Oslo Grand Prix i midten av juni og kunne bokføre 1.5 millioner kroner inn på kontoen.

- Trist om vi skulle vinne på den måten Noralf P. Brækken hadde helst kjørt først over mållinjen i Oslo Grand Prix fremfor å vinne på grunn av en positiv dopingtest.

Uheldig på startsiden

Tirsdag var han ute i femårsløpet Jubileumspokalen på Solvalla i Stockholm mot flere av de beste 5-åringene i Sverige. Brækken var uheldig på startsiden og havnet etter hvert i femte innvendig, men da han fikk sjansen tidlig på oppløpet leverte hesten en solid avslutning til sjettepremien i løpet. Melhus-ekvipasjen var blant de med størst fart over mål.

Vant løpet gjorde Makethemark med Ulf Ohlsson i sulkyen etter et løp i fjerde utvendig underveis. Seieren var verdt èn million svenske kroner.

Brækken har tidligere uttalt at Sundsvall Open Trot på Bergsåker lørdag 25.august kan bli neste start for Evil Enok M.E.

Galopp for Boye

Boye Ølstøren var også tilbake i sulkysetet på Solvalla tirsdag etter ti års fravær. Ringreven fra Melhus plasserte sitt oppsitt, Vischio Bianco i legendeløpet Ahlsell Legends i rygg på lederen men slet tidlig med aksjonen og galopperte vekk sine sjanser allerede 900 meter fra mål.

Vant gjorde forøvrig Heart Of Steel sammen med norske Thor Borg, som kjørte sitt første løp igjen etter at han la kuskekarrieren på hylla og kjørte sitt siste løp i september i fjor.