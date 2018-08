Tidligere eliteseriespiller debuterte for Trønder-Lyn

Sport

Olle Olle leverte en sterk sesong for Stabæk da laget spilte i Tippeligaen i 2011 med sju mål på 27 kamper, men siden den gang har midtbanespilleren fristet en relativt beskjeden tilværelse i klubber som Byåsen, Brumunddal og Frøya her til lands. Etter 2,5 sesong i Frøya-drakta debuterte Olle for sin tidligere trener Ketil Fjæran søndag da Trønder-Lyn tok imot svakt plasserte Alvdal til første kamp etter sommerferien.

Det endte med 3–4 tap for laget fra Kvål som nå kan vinke farvel til opprykkstoget for godt. Kaptein Niklas Wærnes var også tilbake etter lang tids fravær og spilte søndagens kamp for de svarte og gule.

Tap for Leik og Gimse

Leik og Gimse var i aksjon for første gang etter den nesten to måneder lange sommerferien allerede lørdag. Gimse tapte hele 3–6 i en målrik affære borte mot Brekken, mens Leik røk 1–2 borte mot Tolga-Vingelen.

Det betyr at Gimse nå ligger under streken med sine seks poeng. To poeng skiller opp til Alvdal på trygg grunn, mens Trønder-Lyn og Leik ligger trygt plassert midt på tabellen med sine 13 poeng. Trønder-Lyn var tidlig med i tetkampen, men etter mager poengfangst i de siste kampene kan det nå se ut som om opprykkskampen i avdelingen blir en kamp mellom Rennebu, Nidelv og Brekken.