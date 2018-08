Andreas Sølberg fikk konkurranse på heimebane

Sport

Løpet gikk på nytt kart over Jårakjølen, og det er første gang Leik bruker dette til orienteringsløp. Andreas var klar over at konkurransen ble hard, og forhåpningene om seier dabbet av da han så startlista.

– Jeg var aldri favoritt i dag, sa han etter at han måtte ta til takke med en tredjeplass.

Anton Sjøkvist fra den svenske klubben Store Tuna tok seieren, med Isak Bergset fra Frol på andre. Det var fellesstart på den 11 kilometer lange løypa, og de to første fikk en spennende sekundstrid inn mot mål. Andreas ledet på noen poster tidlig i løpet, men brukte litt lengre tid enn de andre på et par poster, lå nede på femteplass ei stund, men løp seg opp til tredje mot slutten, to minutter og 42 sekunder bak vinneren.

Liker lange løp

– Jeg er i brukbar form, og ser fram mot norgesmesterskapet i ultralang neste helg, sier Andreas, som liker lange løp. I Telemark skal han løpe over 20 kilometer, og har topp-ti som mål. Han skal også delta i NM-uka i september.

Vinneren Anton Sjøkvist flyttet nettopp til Trondheim som student, og er uvant med blaute trøndermyrer, som det var rikelig av på Jårakjølen.

– Dette var uvant. Jeg er sikker på det var 95 prosent myr i dag. Jeg er vant til at o-løp sliter på leggene, men her det låra som får det, sa Sjøkvist.

Til sammen 111 løpere deltok søndag, inkludert egne klasser for bedriftsløp som Leik arrangerte i de samme løypene. I tillegg gikk 21 personer ei merket turløype på åtte kilometer.

En tøff tradisjon

Hølondløpet har lange tradisjoner, og har blitt arrangert hvert år siden o-avdelinga i Leik ble startet. Neste år kan løperne på Hølonda feire 50-årsjubileum. Hølondløpet har lengre løyper enn vanlige o-løp i kretsen, og har status som en kraftprøve, særlig i år da deltakerne fikk prøve seg på myrene på Jårakjølen.

Vibeke Falck Holte fra Trondheim vant dameklassen i bedriftsløpet, og hadde en fin dag på Hølonda.

– Jeg synes ikke det var spesielt tungt. Jeg vil heller si lettløpt, med åpen vegetasjon og flott landskap. Det var spennende løyper, og løypeleggeren hadde gjort en flott jobb, sa Holte.

Løypelegger var Oddbjørn Syrstad, og løpsleder Svein Olav Åmot.