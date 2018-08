Endelig ny seier til Derby d’Estino

Sport

I fjor ble det tre seirer på 15 starter. Før løpet på Leangen hadde femåringen på Stall Magne Olsen en seier på ti starter så langt i år. Den har sine tilhengere hver gang, den kapable hingsten med adresse Lillestrøm, nettopp fordi kapasiteten er udiskutabel. Men vi sitter med en følelse av den ennå ikke har fått ut sitt fulle potensial. Derby d’Estino burde ha stått med flere seirer.

Krefter på lager

I den siste starten på Bjerke i midten av juli viste hesten mye av hva som bor i den. Der ble den nummer fire i hard konkurranse.

- Den gikk i mål med full spiker, kunne Magne Olsen fortelle.

Det resultatet, samt trenerens tro i forkant av mandagens løp, gjorde hesten til klar favoritt hos spillerne foran Federal Crown og Ragnhild Bjørnbeth. Sistnevnte sto med tre strake seirer og var også hardt betrodd. Men en trasig utgangsposisjon, samt det faktum at de fleste hestene gjerne går på et nederlag etter tre eller flere seirer på rad, gjorde at Federal Crown havnet i motsatt ende av resultatlista denne gangen.

I toppform

Tet kunne det vanskelig bli fra spor ti, men fjerde par utvendig er bra. Derby d’Estino brukte den andre svingen til å runde hestene foran. Vel i tet var det aller meste gjort. Mot mål økte ledelsen til over tre lengder da Olsens traver sa klart ifra hvem som var best.

- Det er en bra hest, den har vist at den kan, slo Magne Olsen fast etter løpet.

Slik femåringen opptrer i banen om dagen, er det grunn til å glede seg til de kommende løpene. Flere seirer kan godt være i vente.