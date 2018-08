Tap for Gimse-jentene i Norway Cup

Sport

-Vi ble ikke på noen måte utspilt, men vi tapte klart mot et bedre lag. De har tross alt vunnet turneringen her på Ekeberg to år på rad, oppsummerte Gimses gode midt banespiller. Laget tapte åttendedelsfinalen 3-1 mot Strindheim.

Gimse-jentene overrasket seg selv med mye fin fotball i puljespillet, hvor de vant sin gruppe. Det sørget de for under en tv-sendt kamp, hvor de vant 1-0 over Løv-Ham.

- Prestert mye bedre

-Jeg var på Norway Cup i fjor også. Det har vært mye kjekkere i år. Det skyldes kort og godt at vi har prestert mye bedre sportslig. På vårt beste har vi spilt virkelig bra her på Ekeberg, sier Riset.

Hun understreker at når de sportslige resultatene er gode blir det bedre stemning i gruppen, og til og med maten smaker bedre.

-Resultatene har mye å si for totalopplevelsen, sier Riset som spiller på klubbens damelag.

-Jeg har ambisjoner som fotballspiller. Derfor håper jeg at vi i Gimse kan legge frem et godt tilbud neste sesong også, presiserer hun.

Vil satse

Riset understreker at 3. divisjon er en god kamparena for henne.

-Jeg driver ingen andre idretter enn fotball, derfor bruker jeg en del tid på å trene styrke. Her gjeldet det å bruke tid og krefter på det jeg trenger å bli bedre på, avslutter hun.