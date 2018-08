Jublet for puljeseier på riksdekkende tv

Sport

-Vi har møtt Strindheim mange ganger. De er gode, men ikke umulige å slå, var omkvedet i gimsegarderoben etter at laget ble kjent med trekningen. Gimse-jentene har vært noe ujevne på Norway Cup. Det ble seier 1-0 over Løv-Ham og ny trepoenger med 2-0 mot Årvoll, mens det ble 2-1-tap mot meksikanske Club Reforma.

-Skal vi slå Strindheim må vi opp på vårt aller høyeste nivå. Normalt er de bedre enn oss, men cup er cup, sier trener Gisle Riset.

Strindheim er i toppen av 0. divisjon i Trøndelag. Gimse ble nummer fire på nivå to denne våren.

Ville tilbake til Norway Cup I fjor debuterte Gimse-jenter 17 på Norway Cup. I år ble igjen sommerturen lagt til Ekebergsletta. Laget innledet turneringen med fortjent 2–0 sier mot Årvoll fra Oslo.

- Utrolig artig

Gimse-jentene reiste nedover uten de helt store ambisjonene.

-Sett på bakgrunn av det har vi klart oss bra, oppsummerer de.

Gimse innledet søndag med 2-0 seier over Årvoll. Mandag ble det 2-1 tap mot Reforma fra Mexico. Her scoret Tirill S. Moe. I tirsdagens tv-sendte kamp mot sterke Løv-Ham fra Bergen var det Helen Riset som scoret målet som sendte Gimse-jentene til det gjeveste sluttspillet.

-Utrolig artig. Vi var gode i de to kampene vi vant. Laget fra Mexico gikk ikke videre selv om de slo oss. Da var vi ikke i nærheten av vårt høyeste nivå, sier trener Riset som presiserer at det spillet ikke holder mot Strindheim.

Gruppeseier for G16

Også Gimse G16 1 gikk til A-sluttspillet. Laget vant tirsdag 4-2 mot Falkeid og vant gruppen etter å ha gått ubeseiret gjennom puljespillet. De endte med én seier og to uavgjorte kamper. I sluttspillet onsdag morgen ble det dessverre tap 0-1 mot Raufoss. Gimse G16 2 tapte alle sine kamper og kom sist i sin gruppe. Også i B-sluttspillet ble det tap og dermed er de ute av Norway Cup.

B-sluttspill for Melhus

Melhus har med to lag i årets Norway Cup. For gutter 16-laget ble det to seiere og ett tap i gruppespillet. Men selv med seks poeng ble det tredjeplass i den svært jevne gruppen og dermed B-sluttspill. Første sluttspillkamp vant Melhus-gutta hele 8-0 over Hasle-Løren. Onsdag kveld blir det 16-delsfinale B-sluttspillet, den kampen er mot Rival SK. Også Melhus G18/19 endte på tredjeplass i sin gruppe, de vant én av sine tre kamper. Laget har sin neste kamp onsdag ettermiddag, det er 16-delsfinale i B-sluttspillet og motstander er Tiller.