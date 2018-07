Bestbyarsenal best igjen

Sport

Utgangsposisjonen var ikke den beste med bakspor på tillegg. Men kusken var ikke veldig bekymret på forhånd, siden det aldri er i starten hesten er best. Dessuten mente Olsen at voltestart var et pluss kontra autostart. Kusken visste hva han snakket om. Bestbyarsenal er en flink traver som har stått i trener Magne Olsens varetekt. Som kjent har Olsen flyttet virksomheten fra Heimdal til Melhus.

Hovin-traver tilbake i form Bruno Marsh tok årets første seier på Leangen godt understøttet av Arve Sjoner. Thomas Mjøen og Magne Olsen tok en seier hver.

Rundet feltet

Den første delen av løpet ble ikke uventet tilbakelagt lengst bak i feltet. Opp mot den første runden var Bestbyarsenal på vei framover, omtrent samtidig som nestfavoritten

Synjo Danseuse gikk fram og overtok føringen. Olsens hest fortsatte frammarsjen, og gjennom siste sving var de to favorittene i front. På oppløpet hadde Synjo Danseuse gjort sitt og havnet utenfor trippelen. Nærmest i mål var Xandria/Bjørn Garberg og Snøvsen/Thomas Mjøen. Men Bestbyarsenal var helt klart den beste hesten.

- Den er seig og ikke god å få utenpå seg. Hesten er litt treg å få i gang, men den er god, uttalte Magne Olsen.

Talentfull treåring

Bleke Silver på stallen til Arve Sjoner innledet karrieren med å vinne sin første start i begynnelsen av måneden. Ekvipasjen fulgte like godt opp med seier nummer to i den andre starten og doblet grunnlaget.

Snonsøy Balder og Ragnhild Bjørnbeth tok ledelsen fra start og fikk en solid ledelse. Det kunne se ut som det var langt fram for Bleke Silver, men den spiste etter hvert opp forspranget. Bjørnbeth ledet i det lengste, men Snonsøy Balder klarte ikke å stå imot avslutningen til Bleke Silver.

- Den er bare tre år. Vi håper den kommer over tid, ytret Sjoner etter Pondus-sønnens andre strake seier.