NM-bronse til Brækken

Sport

Fem år gamle Evil Enok M.E. med Noralf P. Brækken i sulkyen, som nylig ble tilkjent seieren i storløpet Oslo Grand Prix etter at vinneren ble tatt for feilaktig bruk av kortison, var lørdag ute i Norgesmesterskapet på Biri med 250 000 norske kroner i førstepremie.

Sjanseløs mot favoritten

Melhus-ekvipasjen var som ventet sjanseløs i tetkampen, men fikk etter hvert et fint løp i annet utvendig. 5-åringen leverte en god avslutning til 3.plass verdt 75 000 kroner.

Lionel, som var gjort til stor favoritt i løpet, hadde full kontroll i tet etter å ha overtatt føringen i løpet etter en halv runde.

Evil Enok M.E. var gjort til 2.valg av spillerne og hadde gitt litt over seks ganger pengene dersom han hadde gått helt til topps. Kilometertiden på Brækkens nye stjerne var 1.14.3, mens vinneren Lionel kom i mål på 1.13.9.

- Trist om vi skulle vinne på den måten Noralf P. Brækken hadde helst kjørt først over mållinjen i Oslo Grand Prix fremfor å vinne på grunn av en positiv dopingtest.

Kan bli Sverige-start

Brækken uttalte nylig til Trønderbladet at neste start for Evil Enok M.E. mest sannsynlig blir på Solvalla i 5-årsløpet Jubileumspokalen tirsdag 14.august. Dersom alt går etter planen starter han trolig i Sundsvall Open Trot på Bergsåker en drøy uke senere.