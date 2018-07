«Utrente» Jostein Hammerås vant bronse i NM elgbane

Sport

Jostein Hammerås fra Hølonda JFF ble nummer tre og tok med seg bronsemedalje hjem fra NM i elgbane i Dalsbygda lørdag.

- Dette gikk over all forventning. På grunn av husbygging har jeg egentlig lagt skytinga på hylla i år, sier en glad Hammerås til Trønderbladet.

Full pott for Jostein Hammerås i NM elgbane Skytteren fra Hølonda JFF og Anders Asklund fra Soknedal JFF er klar for lørdagens finale.

På den innledende skytinga forrige tirsdag fikk Hammerås 125 av 125 mulige poeng. Han fikk fullt hus på både hovedskytinga på dagtid og kveldsfinalen. Han fikk til sammen 17 innertreff.

I finalen fortsatte den gode flyten og han skjøt 25 poeng. Fire skyttere sto igjen med 150 poeng og omskyting måtte avgjøre pallen. På den første omskytinga fikk Hammerås full pott, men da det ble 23 poeng på andre omskyting, ble det tredjeplass på skytteren fra Hølonda JFF.

Tynt treningsgrunnlag

Hølondingen har bare løsnet 300-400 skudd i sommer. De som satser skyter 4000-5000 skudd i året. Treningsgrunnlaget før norgesmesterskapet var med andre ord ganske tynt.

- For noen år siden skjøt jeg cirka 5000 skudd i året, men i sommer har jeg bare vært på treningsbanen på Hølonda et par ganger. Det skal sies at jeg ble nummer fire på en elgbane-karusell tidligere i år, forteller Hammerås.

Tredjeplassen er hans beste plassering i NM noen sinne. I fjor fikk han en sjuendeplass på hovedskytinga, men han holdt det ikke helt inn i finalen.

- Man kjenner på nervene når man står der. Jeg hadde sikkert 150 i puls. Under finalen på den første skytingen ristet høyrefoten så mye at jeg måtte bytte balansefot. Sånne situasjoner kommer man aldri borti på trening, ler skytteren.

Flere lokale skyttere deltar i NM elgbane i Dalsbygda Skyttere fra Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen er representert i norgesmesterskapet som arrangeres denne uka.

Skal delta på Landsskytterstevnet

Neste konkurranse for Hammerås blir Landsskytterstevnet på Stjørdal.

- Nå skal jeg gjøre ferdig huset mitt, men jeg har meldt meg på LS. Der har jeg ikke forhåpninger i det hele tatt. Jeg blir med for å få med meg stemninga rundt arrangementet. Det blir noe annet å gå fra 500 skyttere på NM elgbane til 5000 deltakere på LS, sier han.

Anders Asklund fra Soknedal JFF gjennonførte også et godt NM i Dalsbygda. Han skjøt 123 poeng på hovedskytinga og fikk 24 poeng i finalen. Det holdt til en solid 10. plass.

Soknedalingen var også med på fylkeslaget i NM. Sammen med blant andre Nils Even Dragmyrhaug fra Ålen JFF ble de nummer to.