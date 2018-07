Evil Enok M.E. og Brækken får Oslo Grand Prix-seier

Sport

Den italienske traveren Urlo dei Venti er fratatt seieren i årets Oslo Grand Prix. Det skjer etter at også B-prøven viste funn av kortison.

Seieren blir i stedet gitt til trønderhesten Evil Enok M.E. og Noralf P. Brækken fra Melhus, skriver Trav- og Galopp-Nytt.

– Det er ikke overraskende, ettersom det er sjelden at B-prøven viser noe annet enn A-prøven. Men det er en trist sak, og vi håper vi kommer til bunns i hva som har skjedd, sier generalsekretær Svein Morten Bueri i Det Norske Travselskap (DNT).

- Trist om vi skulle vinne på den måten Noralf P. Brækken hadde helst kjørt først over mållinjen i Oslo Grand Prix fremfor å vinne på grunn av en positiv dopingtest.

Det var onsdag det ble kjent at Urlo dei Venti hadde testet positivt for det forbudte stoffet triamcinolonacetonid. Det ble tatt både blod- og urinprøver av hesten etter det norske storløpet på Bjerke 10. juni. Begge prøvene inneholdt spor av kortisonet.

Hestens eier, Stefano Simonelli, ga følgende uttalelse da dopingsaken ble kjent:

– Jeg kan ikke forstå hvordan Urlo dei Venti kan ha testet positivt for triamcinolonacetonid, og er veldig lei meg for det som har hendt. Jeg vil samarbeide med DNT etter beste evne for å finne ut hva som har skjedd, sa han.

Førstepremien i Oslo Grand Prix var på 1,5 millioner kroner, mens det var 750.000 for annenplassen.