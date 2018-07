Doping kan gi storseier til Brækken og Evil Enok M.E.

Sport

Traveren Urlo dei Venti har avlagt positiv dopingprøve etter seieren i Oslo Grand Prix 10. juni i år. A-prøven inneholdt det forbudte stoffet triamcinolonacetonid og B-prøven er sendt til et annet laboratorium for analyse.

Det ble tatt både blod- og urinprøve av Urlo dei Venti etter seieren i Oslo Grand Prix, og begge prøvene inneholder triamcinolonacetonid. Triamcinolonacetonid er et potent glukokortikoid (kortison) med depoteffekt som har langvarig betennelsesdempende virkning.

Urlo dei Venti er ilagt 90 dagers startforbud gjeldende fra 6. juli i henhold til DNTs dopingreglement. Hesten må i tillegg avlegge en negativ C-prøve.

Saken er under utredning, og onsdag formiddag var representanter fra DNT og «Utvalg for Utredning av Dopingsaker» (UUD) på besøk på gården Allevamento dei Venti i San Giuliano Terme like nord for Pisa, der Urlo dei Venti står oppstallet. Ansvarlig innmelder er travtrener Gennaro Casillo. Saken vil etter hvert bli oversendt Skandinavisk Dopingkomité for videre vurdering.

Seieren kan gå til Brækken

Hestens eier, Stefano Simonelli, har ønsket å gi følgende uttalelse i anledning saken:

– Jeg kan ikke forstå hvordan Urlo dei Venti kan ha testet positivt for triamcinolonacetonid, og er veldig lei meg for det som har hendt. Jeg vil samarbeide med DNT etter beste evne for å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Dersom B-prøven bekrefter funnet i A-prøven vil det bli foretatt en resultatkorrigering av Urlo dei Venti, og hesten mister sitt resultat i Oslo Grand Prix 2018. Seieren vil da gå til den norske hesten Norske Evil Enok M.E og Noralf Pallin Brækken.