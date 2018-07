Disse lokale skytterne er påmeldt til Landsskytterstevnet

Sport

Landsskytterstevnet nærmer seg (3. - 10. august) og hele 71 skyttere er påmeldt fra Melhus og Midtre Gauldal. Se full oversikt over hvem som er påmeldt i ulike klasser fra vårt distrikt lenger ned i artikkelen.

Landsskytterstevnet har blitt arrangert siden 1893 i regi av Det frivillige Skyttervesen (DFS). Det konkurreres med rifle i flere disipliner i alle klasser fra ungdom til veteran. Rundt 500.000 skudd fyres av ved hvert LS. Arrangementet flyttes rundt i landet og har 4.000-7.000 deltakere hvert år.

Store premier

300.000 skyttere har deltatt siden starten, og over 800.000 tilreisende har enten deltatt eller vært tilskuere. Premier for over 250 millioner kroner er utdelt på Landsskytterstevnet siden 1893. Det benyttes sølvbeger til premiering for innledende skytinger, hvor 1/3-del av de beste skytterne tildeles sølvbeger i alle skytedisipliner.

Den største premien på LS har gått siden 1928, «Officerspokalen», og har en anslått verdi på ca. 250 000 kroner. Den tildeles den seniorskytter som har den beste 10-skudden på hovedskytingen.

Skytterkonge og Skytterdronning

Vinneren av baneskytingen på Landsskytterstevnet blir kåret til Skytterkonge eller Skytterdronning. Ved konge blir beste kvinne Skytterprinsesse og nest beste mann Skytterprins.

Ved dronning blir beste mann Skytterprins og nest beste kvinne Skytterprinsesse. Skytterkongen eller Skytterdronningen tildeles H.M. Kong Harald V sin kongepokal i stor utgave. Denne kongepokalen tildeles kun i tre idretter.

Oversikt påmeldte

Klasse 1 – 5 er klasser som konkurrerer på 200 meter. (Nybegynner voksen er et tilbud til nybegynnere over 18 år og konkurrerer på 100 meter Inndelingen forøvrig er etter nivå på skytterne der klasse 5 er skyttere med høyest nivå.

Disse er påmeldt fra Midtre Gauldal og Melhus: