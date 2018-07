Stalljente alvolig skadd etter at Melhus-hest angrep henne

Sport

Sørmo ble sendt til St. Olavs hospital i luftambulanse med flere brudd i nakken. Det skjedde etter at Rofstad Odin hadde bitt Sørmo med full kraft.

En venninne kom raskt til unnsetning og gjorde trolig at basketaket ikke utviklet seg ytterligere alvorlig.

– I går (lørdag) kunne hun ikke bevege på kroppen i det hele tatt og utfallet var uvisst. I verste fall kunne hun blitt lam. I dag har hun beveget litt på begge hendene og den ene foten, og det er positivt. Pila peker i hvert fall i riktig retning. Hovedpulsåra fikk seg en skikkelig trøkk, og hun måtte gjennom en operasjon i går, fortalte Eirins pappa, Per Einar, til fagbladet Trav og Galopp-Nytt søndag.

Hesteeksperter NTB har vært i kontakt med sier det er svært, svært sjelden at hester går til angrep slik Rofstad Odin gjorde.

Hardhausen Bjørn (66): Fra blodpropp til V75-favoritt Nylig ble Bjørn Garberg skrevet ut fra St. Olavs hospital etter blodpropp i hodet. Få dager etterpå kjører han en av de heteste V75-favorittene i Bergen.

Skal kastreres

Rofstad Odin skal ifølge hestens trener, trønderveteranen Bjørn Garberg fra Kvål, nå kastreres.

– Rofstad Odin gikk til angrep på meg for bare 14 dager siden. Man skal ikke spøke med de hingstene. Av og til bare svartner det. Det var uforsiktighet av oss. Nå blir det kastrering på Rofstad Odin, sa en nedbrutt Garberg til TGN kort etter ulykken.

Traveren har i år allerede vunnet åtte av ti løp og tjent 355.000 kroner, mye av dette i V75-løp.

Rofstad Odin med V75-triumf i Bergen Bjørn Garberg har en skikkelig vinnermaskin på stallen i Rofstad Odin. Lørdag tok ekvipasjen årets fjerde V75-seier.

Bedring

Eirin Sørmos mor, Siw Helen Husby, la mandag kveld ut en følelsesladd melding på datterens Facebook-profil.

«Som de fleste har fått med seg, har Eirin vært i en veldig alvorlig ulykke. Hun er hardt skadd, men ikke fare for livet, men det vil ta lang tid for at hun kommer seg igjen. Men etter forholdene går det greit. Det varmer både Eirin og familien at det er så mange som ringer og sender meldinger, så tusen takk alle sammen».

«Og siden det er mange fra travmiljøet vil jeg benytte, anledningen til å si, at det er ønskelig at Rofstad Odin ikke skal «svartelistes». Eirin er fortsatt veldig glad i hesten. Og ta godt imot hest og «krætsen roinnt» Rofstad Odin når han stiller til start igjen. Både kusk og eier har det tøft i disse dager, men ingen har noe skyld i ulykken. Hilsen Siw, mammaen til Eirin»