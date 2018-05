Overrasket med Rosenborg-billetter

Sport

Søndag kveld møtte ordfører Gunnar Krogstad opp med en overraskende beskjed til Korista på Hølonda.

Trøndelag på kamp

Ordføreren har plukket ut koret som mottakere av gratisbilletter og busskyss til Rosenborg-kampen 27. mai. Da møter Rosenborg Brann, og Melhus er plukket ut som kommunen som får ekstra oppmerksomhet som følge av konseptet Trøndelag på kamp.

– Jeg har vurdert hvem som fortjener å være hedersgjester, og har kommet fram til at Korista skal få være det. Koret har ingenting med fotball å gjøre, men jeg ønsker å gjøre noe ekstra for koret siden det er nystartet og entusiastisk, sier Krogstad.

Korista har raskt utviklet seg til et stort damekor, og har hatt flere korarrangementer lokalt med stort oppmøte.

Ekstra viktig å møte opp

På forhånd var det bare dirigent Randi Merete Stenset som visste noe om overraskelsen. Ordføreren forteller at han orienterte henne om at ordføreren skulle komme til korøvelsen søndag kveld for å fortelle om at Korista vil få busskyss og gratis inngang på Lerkendal 27. mai.

– Dirigenten skulle varsle kormedlemmene om at det var ekstra viktig at de skulle møte opp til øvelse søndag kveld, forteller Krogstad.

TrønderEnergi har gjort gaven mulig, og dette selskapet har for øvrig Melhus som største eier. Melhus kommune har fått god avkastning på eierandelen gjennom årene, og overskuddet hos TrønderEnergi har sørget for mang ei krone i kommunekassa. Ståle Gjersvold er konserndirektør i TrønderEnergi.

Rosenborg har plukket ut flere kommuner som får delta i opplegget Trøndelag på kamp der innbyggerne i de utvalgte kommunene får kjøpe billetter til redusert pris. Melhus er altså valgt ut for kampen 27. mai, mens Skaun er valgt ut for kampen Rosenborg-Stabæk. Denne kampen har ikke fått berammet kampdato ennå ifølge Rosenborgs nettside. Midtre Gauldal står ikke opplistet blant kommunene som er valgt ut.