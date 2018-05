Ny uavgjort for Melhus

Sport

Dermed har laget spilt uavgjort i alle sine fem kamper til nå denne sesongen.

Seieren glapp på overtid for Melhus Melhus var på vei mot sesongens første trepoenger søndag, men fem minutter på overtid glapp det mot Rosenborg 2. Dermed ble det kun ett poeng også denne gangen.

Geir Holthe så lenge ut til å bli matchvinner for et skadeplaget Melhus-lag i lørdagens bortekamp mot Ottestad, men i likhet med forrige helg slapp laget inn et dødballmål på overtid og måtte nøye seg med uavgjort - igjen.

- Bittert. Vi gjør en god førsteomgang og har forholdsvis god kontroll på kampen, men så lenge vi ikke klarer å punktere den så blir vi straffet på tampen igjen. Det er reprise fra forrige helg, forskjellen er at denne gang kom det fra den andre siden. Det var spilt 94:48 på det tidspunktet, så det er klart det er surt, sier en litt skuffet Melhus-trener Jan Ketil Berg på telefon til Trønderbladet.

Holthe-perle reddet Melhus på overtid Innbytter Geir Holthe ble dagens mann for Melhus da han utlignet til 1-1 på overtid og sikret lagets tredje uavgjort på like mange kamper denne våren.

- For passive

Melhus var sekunder unna årets første seier sist helg da laget ledet 2-1 til langt på overtid borte mot Rosenborg 2, men et dødballmål imot i det 95.minutt gjorde at laget måtte nøye seg med det ene poenget. På Ottestad lørdag skjedde det samme igjen.

- Vi blir kanskje litt passive og får svi for at vi ikke greier å sette sjansene våre. Vi skaper seks store sjanser bare i 1.omgang og tar også fullt fortjent ledelsen da Geir Holthe gir oss ledelsen like etter pause, forteller Berg.

Blir dere litt for feige når dere leder?

- Nei, det vil jeg ikke si. Vi gjør nok en solid kamp defensivt og har god kontroll på kampen. Det største problemet vårt er ineffektiviteten akkurat for øyeblikket. Vi må lære oss å drepe kampene tidligere. Ottestad skaper veldig lite på oss. Vi skal glede oss over at vi fortsatt er ubeseiret og bevist tidlig at vi har nivået inne, sier Melhus-treneren.

Lang fraværsliste

Melhus kom til spill uten en rekke spillere i lørdagens bortekamp. Fra før er Øyvind Onsøien, Thomas Mathisen, Huy Ta Nguyen, Edvard Ølstøren, Roar Strand og Roy Gunnar Pedersen ute med skade, og mot Ottestad måtte trener Berg også klare seg uten Pål Riaunet og Martin Kusslid. Sistnevnte prøvde seg noen minutter i forrige helgs møte med Rosenborg 2, men måtte gi seg bare noen minutter senere.

- Kusslid er trolig tilbake til neste kamp. Jeg har sagt lenge at den dagen alle er skadefrie, har vi et veldig bra lag. Men, sånn er fotballen. Skader er en del av gamet. Jeg er godt fornøyd med innsatsen de som var med i dag legger ned, poengterer han.

Når får vi se Roar Strand tilbake?

- Han har slitt med nakken. Nå er han bortreist en uke, så han er trolig ikke tilbake før bortekampen mot Tillerbyen 27. mai, informerer Berg.

Etter fem serierunder ligger nå Melhus på 10.plass på tabellen med fem poeng.

Neste mulighet for Melhus til å ta årets første trepoenger er 2.pinsedag når Kolstad gjester Gruva.

Laget: Adrian Husby - Petter Borgen, Eirik Ramlo, Håvard Ler, Kim Roger Laugsand - Samim Meskinyar, Martin Nilsen, Ole Gunnar Øien - Håkon Lund (Joakim Gundersen Strand 90 min.), Geir Holthe, Basem Issa (Mats Olav Olsen 90 min.).

Øvrige resultater lørdag:

Tillerbyen - Gjøvik-Lyn 1-2

Tynset - Løten 2-1

Orkla - Brumunddal 4-1

Verdal - Byåsen 0-2