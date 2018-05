Viste støtte til lagkameraten som brutalt ble slått ned

Sport

Under NM-kampen mot Namsos torsdag ettermiddag viste spillerne på Melhus G19 støtte til sin tidligere lagkamerat som ble slått ned utenfor City Syd i Trondheim for snart to uker siden.

Kledd i svarte drakter med teksten #ikkegreit, tok de sterk avstand fra blind vold. Inntektene fra kiosken gikk til en organisasjon som støtter opp mot budskapet.

Det var fotballkompisene Eirik Østerås, Simen Heggvold og Kevin Jørgensen som tok initiativ til å arrangere solidaritetsmarkeringen mot blind vold.

- Det var grov vold og det er utrolig at det gikk bra. Vi har sett at det utøves vold andre steder i landet, men det er først når man får det så nært at det setter spor, sa Østerås til Trønderbladet tidligere denne uka.

- Større effekt når ungdom sier ifra

Guttene er ikke i tvil om at markeringen var viktig for å vise at de har nulltoleranse for alle former for vold.

- Vi tror det er viktig at ungdom i samme alder sier ifra at dette ikke er greit. Det har nok større effekt enn at voksne og politiet går ut og gjør det samme, mener Jørgensen.

I NM-kampen ble Namsos for sterke og Melhus tapte til slutt 1-5.

