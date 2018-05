– En kjempearena for å holde skoleelevene aktive

Sport

Tirsdag ble Tinestafetten arrangert på friidrettsbanen på Lundamo med 700 skoleelever fra Melhus og Midtre Gauldal til stede. Totalt 75 lag fra Singsås i sør til Melhus i nord deltok i det som omtales som verdens største stafett.

– Det var bra deltakelse i år og et stort belte av Gauldalen ble dekket av stafetten her på Lundamo. Vi har generelt et stabilt høyt deltakerantall, og det er god kultur for å organisere Tinestafetten på skolene, sier Asbjørn Hepsø ved Lundamo ungdomsskole, som sammen med Røde Kors og Lundamo IL Friidrett sto for arrangementet.

– Viktig å ha stafetten

Arrangørene kunne ikke bedt om bedre vær. De løpeglade barna strålte om kapp med sola, og det var fin temperatur i lufta. En stab på 30 personer inkludert elever sørget for at konkurransen gikk knirkefritt for seg. Hepsø forteller at de har jobbet en god del på forhånd for å ha ting klart.

Selv om det ble litt startvansker der noen av lagene var litt forsinket, ble det til slutt en svært vellykket dag på Lundamo. Det var tydelig at skoleelevene koste seg.

– Jeg tror det er kjempeviktig å ha denne stafetten. Etter et skoleår sitter barna igjen med en god del minner fra klasserommet, men vel så mye fra turer og aktiviteter som dette. Det er bare helt suverent, forteller Hepsø.

– Trygghet å ha Røde Kors med

I år var Røde Kors på plass under arrangementet. Hepsø setter stort pris på at organisasjonen stilte opp.

– For oss som arrangør er det en kjempetrygghet å ha Røde Kors tilstede. Vi har tross alt 700 elever som løper her, og vi vet ikke hva hver enkelt av dem tåler, sier han.

Lars Fellmann i Røde Kors forteller at det er en selvfølge for dem å stille opp på denne typen arrangement.

– Vi er interessert i at barn skal være aktive, og dette er jo en kjempearena. Vi er glade for å se ungene i bevegelse. Jeg vil gjerne ha dem ut i marka også, for det ligger hjertet mitt nærmest. Men denne aktiviteten er uansett alfa omega, sier Fellmann, som ikke legger skjul på at de også kan synliggjøre seg og senere få ungdommen til å rekruttere seg til Røde Kors.

– Mestrer i fellesskap

Ifølge Fellmann viser Ungdata-undersøkelsen at 73 prosent av ungdommen i Melhus kommune er aktive mer enn tre ganger i uka.

– Likevel er baksiden av medaljen at over 20 prosent er misfornøyde med hvordan de ser ut. Det er trist. Derfor er sånne dager som dette viktig. Her er det fellesskap og mestring, forteller han.

Ove Otterholm i Lundamo IL Friidrett vil benytte anledningen til å fortelle litt om tilbudet de har for å aktivisere barn på fritiden.

– I dag har vi medlemmer fra Hovin til Kvål, men alle er velkomne til å komme og prøve friidrett hos oss. Vi har sendt ut invitasjon til naboklubbene. Vi trener én gang i uka, sier Otterholm.

Flå-elever løp fort

I det ene heatet var det 6. trinn fra Flå skole og barnehage som stakk av med seieren. Jonas Tangvik sprant ankeretappen og fikk æren med å ta laget sitt først over målstreken.

– Det føltes bra å springe først i mål, men det var tungt å springe, sier Tangvik til Trønderbladet.

Sistnevnte delte seieren med Markus Kimo Løvik, David Ljøkjell, Magnus Holte, Helle Marie Lindreitli, Kaja Nyutstumo, Rose-Angelica Bakke og Emma Marie Reiten.

Ideen til Tinestafetten kom i 1993, da NM i friidrett ble arrangert i Tønsberg. Hvert år møtes rundt 100.000 ungdommer fra 6.-9. klasse, fordelt på 280 idrettsarenaer for å løpe, juble og heie. I 2011 rundet stafetten 1 million løpere og i 2016 fikk de ny deltakerrekord.