Tilbake fra skade da Kristiansund vant igjen

Torgil Gjertsen har slitt med en muskelruptur i hælen som har holdt han borte fra banen i litt over måned. Kantspilleren fra Melhus har ikke spilt siden 2-1 seieren hjemme over Lillestrøm 2. påskedag, men søndag var han tilbake på laget til trener Christian Michelse igjen. Gjertsen spilte fra start for hjemmelaget før han ble byttet ut til fordel for Sondre Sørli med kvarteret igjen å spille.

Kristiansund-spiss Daouda Bamba avgjorde senere kampen på straffespark to minutter før slutt og sikret med det lagets første seier i Eliteserien siden Gjertsen sist var på banen for sitt lag.

Seks kamper ute

Gjertsen har gått glipp av fire seriekamper og to cupkamper for Kristiansund i tiden han har vært ute. Kristiansund møter nå Hødd i cupen borte torsdag før laget gjester Haugesund i neste serierunde. I neste hjemmekamp får Gjertsens Kristiansund besøk av hans tidligere klubb, Ranheim. Det oppgjøret går av stabelen på fotballens store festdag, 16.mai.

Etter åtte serierunder ligger nå Kristiansund på 9.plass på tabellen med ti poeng.

