Melhus-trio hentet hjem NM-medalje med regionslaget

Simon Kvam, Sondre Orheim og Bjørn Otto Havdal vant sølv i NM 17 år for regionlag i Sotra Arena i helga. Melhus-guttene som spiller for Region Nord, fikk utdelt sine sølvmedaljer etter knepent tap mot Region Øst i finalen.

Den spennende finalen, som Region Nord tapte med bare to mål, ble sendt på TV2 Sportskanalen.

Kvam deltok i NM for tredje gang, og fikk sin andre sølvmedalje på to år. Han spiller for tiden for Tiller Håndball. Orheim og Havdal fra Melhus/Gimse var med i NM for andre gang. Begge er året yngre og var førstereisgutter på laget.

Alle var de svært fornøyde med å være en del av laget som tok sølv. Lagets trenere er profilene Stian Gomo og Valery Putans.

Melhus-jentene Ane Hjulstad Bagøien og Marie Rokkones Hansen representerte jentelaget til Region Nord i helga. De fikk med seg en fin fjerdeplass hjem.