Byderby foregikk uten Melhus-innslag

Sport

Både Ola Solbakken og Olaus Skarsem, begge fra Melhus, var involvert da deres respektive klubber gikk videre i cupen i midtuka, men da Rosenborg og Ranheim møttes til sesongens første lokaloppgjør i Eliteserien i kveld var ingen av dem verken på banen eller benken.

Bidro til avansement

Solbakken spilte fra start i tirsdagens cupkamp mot Orkla (seier 3-1), mens Skarsem bidro med assist i sitt innhopp da Rosenborg avanserte til 3. runde gjennom å slå Steinkjer med klare 5-0.

Solbakken har spilt begge de to cupkampene fra start så langt i år og fått to korte innhopp i Eliteserien mot Tromsø og Brann, mens Skarsem har markert seg både med scoring i sitt comeback for Rosenborgs 2. lag forleden og med innhopp både i Mesterfinalen på Åråsen og i cupkampen på Steinkjer.

Når Rosenborg 2 møter Melhus på Lerkendal i 3. divisjon søndag ettermiddag, er sjansen stor for at vi får se Skarsem fra start for hjemmelaget.

Poengdeling

Lørdagens lokaloppgjør mellom Rosenborg og Ranheim endte for øvrig 1–1. Yann Erik de Lanlay ga Rosenborg ledelsen 1–0 like etter pause, før Mads Reginiussen utlignet for overraskelseslaget far fjæra som fortsatt holder noenlunde følge med de beste lagene på tabellen i vår øverste serie.

Førstkommende onsdag er det klart for 3. runde i norgesmesterskapet da Ranheim møter Levanger på bortebane, mens Rosenborg gjester sensasjonslaget Brattvåg.

Da er det nye muligheter for våre lokale helter til å få spilletid på øverste nivå i norsk fotball.