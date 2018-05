Lundamo/Flå-jentene tok seg til finalen i Baldus Cup

Sport

Baldus Cup på Lillehammer er en av Norges største håndballturneringer og ble arrangert forrige helg. Årets utgave av cupen besto av 296 lag, og det ble til sammen spilt 688 kamper.

Et av de lokale lagene som reiste sørover var Lundamo/Flå jenter 13 år.

I den innledende runden møtte jentene Asker Skiklubb, Hønefoss IL og Volda Håndballklubb. Her ble det seks av seks mulige poeng. 32 lag deltok i årsklassen.

Melhus/Gimse dominerte i Baldus cup på Lillehammer Melhus/Gimse sendte 19 lag til Baldus cup i håndball på Lillehammer. De sørget for mye moro på banen.

Tok seg til A-sluttspillet

I 16-delsfinalen mot Lånke ble det i overkant spennende for de som hadde tatt turen for å se 13-åringene fra Lundamo/Flå. Men med avgjørelse på «sudden death» ble det seier 6-5 til jentene.

Første utfordrer i A-sluttspillet var Gresvik. Med en enestående supportergjeng på tribunen i Håkonshallen, ble det 13-5-seier til Lundamo/Flå.

Etter litt til hvile, pleie av slitne føtter og påfyll av mat, var det duket for kvartfinale mot Langhus, som jentene vant 7-5.

Godt samarbeid ga kvartfinaleplasser Samarbeidslaget Melhus/Gimse/Skaun avsluttet sesongen med Baldus Cup på Lillehammer.

Tapte finalen mot Storhamar

To timer etter kvartfinalen var det klart for semifinale mot Degernes. Jentene ladet godt opp til kampen, selv om sykdom snek seg inn på laget. Lundamo/Flå fortsatte seiersrekken og var klar for finale..

Finalekampen ble spilt i Håkonshallen med innmarsj, fanfare og et ellevilt publikum. På motsatt side sto Storhamar. Motstanderlaget ble litt for sterke for våre lokale jenter, og kampen endte 9-6 favør Storhamar.

Uansett ble det en solid andreplass etter knallhard jobbing fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Melhus/Gimse-gutter i finale

Melhus/Gimse og Støren hadde også flere aldersbestemte lag med i Baldus Cup på Lillehammer.

I klassen gutter 13 år tok Melhus/Gimse-guttene seg til finalen i A-sluttspillet. Her ble det et knepent tap 12-11 mot Lillehammer Faaberg Håndball.

Melhus/Gimse jenter 14 år tok seg til semifinalen i A-sluttspillet. Her ble de slått 7-14 av HK Eidsberg.

Også Melhus/Gimse gutter 15 år gjorde en god turnering. Laget kom til semifinalen, der de dessverre tapte 8-13 mot Heimdal Håndball.

Du finner alle resultater fra turneringen ved å følge denne lenken.