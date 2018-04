Olaus Skarsem (19) med i kveldens RBK-finale: - Veldig artig

Sport

- Det er veldig artig. Jeg satser på å få spilletid. Det ville vært god erfaring å møtt mitt første eliteserielag, sier Olaus Skarsem til Trønderbladet.

RBK-håpet tilbake fra skade - kronet comebacket med drømmescoring Nå er Olaus Jair Skarsem igjen klar til å kjempe seg inn i Rosenborg-laget.

Kampen ble flyttet

19-åringen er altså i kamptroppen, men starter ikke torsdagens Mesterfinale mellom Lillestrøm og Rosenborg på Åråsen. Til tross for at møtene mellom de lengstlevende lagene i norsk eliteserie blir ansett som en klassiker, har årets Mesterfinale blitt adskillig tonet ned. På grunn av en hard vinter kunne ikke LSK arrangere møtet mellom regjerende serie- og cupmester før sesongen.

I stedet ble den altså flyttet til mellom 6. og 7.serierunde. Det passet trønderne dårlig, slik at Kåre Ingebrigtsen ikke reiser til Akershus med sitt aller beste mannskap. En stjerne som imidlertid er med til Lillestrøm og starter kampen er Nicklas Bendtner.

- Er jo en viktig kamp

For Skarsem, som ikke har spilt en eneste kamp for A-laget siden han debuterte med innhopp og scoring mot Åfjord våren 2016, er det altså gode nyheter. Melhusbyggen anser uansett kampen som viktig.

- Dessuten er et jo en viktig kamp - det står jo om et trofé. Jeg er veldig fornøyd med å være med i kamptropp, sier Skarsem.

Fotballstjernene: - Melhus kan holde seg Nyopprykket og nylig 0-6-smell mot divisjonskollega til tross - eliteseriespillerne fra Melhus mener det kan bli en artig sesong i Gruva.

Ryggskade

Før sesongen skrev han under sin første A-lagskontrakt med klubben, men har ikke vært tilgjengelig for spill før nå grunnet en ryggskade. Mandag var han tilbake i kamp, da andrelaget knuste Gjøvik-Lyn 4-0 og inntok tabelltoppen i 3.divisjon etter to runder. Skarsem åpnet scoringsballet med en flott enkeltmannsprestasjon før han ble byttet ut.