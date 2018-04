Knusende overlegen i lokaloppgjøret

Sport

- Det føles veldig bra. Det er alltid spennende med lokaloppgjør og ekstra godt å vinne. Jeg er fornøyd med kampen, jeg syns vi gjør en bra match, sier Marthe Midtlyng til Trønderbladet etter drømmestarten i 3.divisjon.

Sokna-spissen var banens beste og avgjorde i praksis kampen før det var gått 16 minutter med to scoringer, før hun serverte det fjerde målet i kampen. Med to mål, en målgivende og tre poeng var det en mandagskveld av de bedre for Lundamo-jenta.

Vått og kaldt

For motstander Gimse blir ingen kasteball skal vi tro Midtlyng, som debuterte for grønntrøyene i denne kampen.

- Jeg syns de var gode. De var god til å holde ballen i spill og finne hverandre. De spilte bra, så det løsner nok, sier hun.

Det var altså serieåpning på agendaen mandag kveld da Gimse og Sokna barket sammen allerede i første runde. Ligaens to eneste Gauldal-lag skulle altså ikke vente til sommer og sol med å spille ett av årets to lokaloppgjør - den ble merkelig nok satt opp til en iskald og våt mandagskveld i april.

Langskudd av Hermo

At denne godbiten av en kamp ble spilt allerede i første runde var veldig synd for tilskuerne. Det som skulle være et av årets høydepunkt i kvinnefotballen i Gauldalen, bar preg av første runde, tilfeldigheter og et samspill som ikke har tint helt fra den lange vinteren. Byttet fra futsalsko til kunstgressko er fremdeles ferskt.

Det var Gimse som tok kommandoen i oppgjøret, holdt ballen i laget og forsøkte å spille seg gjennom sokndalslaget. Dessverre kom aldri avslutningene. I andre enden var Midtlyng nådeløs.

To sjanser - pang - to mål og Sokna koplet et grep om oppgjøret. Ved begge anledningene hadde lagvenninene store muligheter, men det var Midtlyng som var giftigst og Sokna gikk til pause med 2-0-ledelse. Den økte Pia Hammer like etter sidebytte, før Tilde Hermo prøvde lykken fra 25 meter etter en times spill. Skuddet gikk rett i mål bak Gimse-keeperen og 0-4 ble også sluttresultatet i regnværet i Melhus.

- Vi er veldig godt fornøyd, vi kan ikke si noe annet enn det, sier Sokna-trener Geir Bekken.

Landslagssjefen hyller Ingrid Syrstad Engen 20-åringen fra Melhus har bare spilt tre landskamper, men Martin Sjögren bruker allerede store ord om midtbanespilleren.

Roste motstanderen

- Vi har bra guts. Vi springer mye og duellerer mye. Vi er farlige fremover med de angrepsspillerne vi har. Vi har mye vilje og kløkt, står bra defensivt og slipper de til lite i en vanskelig bortekamp, fortsetter han.

Også han berømmet sine rødkledde motstandere, som han mener vil klatre på tabellen.

- Jeg syns Gimse egentlig var bra. Bra i banespillet, det var bra trøkk i dem også, men vi var mer effektive, sier Bekken.