Fanklubben gir seg

– Når Marit slutter, slutter vi også, sier Oddny Busklein, leder for Marit Bjørgen fanklubb.

Under årsmøtet i februar ble det klart at Oddny Busklein skulle sitte som leder i to år til. Men nå ser det altså ut som at det er slutt for fanklubben som ved årsskiftet hadde omtrent 140 medlemmer.

– Marit har gitt oss mange fine opplevelser. Jeg har full forståelse for at hun slutter og med det gullet hun har hjemme. En gang måtte det ta slutt, sier Busklein.

Forberedte VM-tur

Busklein er svært takknemlig for de opplevelsene fanklubben har fått være med på.

– Det har vært helt suverent, og vi har til og med fått synge direkte på Nitimen. Det var under VM i Falun, forteller Busklein.

Busklein har mye godt å si om Marit Bjørgen, og hun mener hun er et godt menneske både på ski og utenom skisporet.

– Veldig få har klart å reise seg etter en slik nedtur som Marit Bjørgen opplevde, mener Busklein.

Fanklubben forberedte seg på at Marit Bjørgen var deltaker under VM i Seefeld neste år, og skisserte tre reisealternativer for medlemmene før det ble klart at Bjørgen la opp.

– Jeg er veldig interessert i langrenn og vinteridrett, og vi har bestilt oss en tur til VM i Seefeld likevel. Brustad Bussreiser står for turen slik selskapet har gjort tidligere, sier Busklein. Hun har vært på samtlige VM i Marit Bjørgens tid bortsett fra VM i Sapporo i 2007.

Startet på kvinnedagen

OL har fanklubben ikke reist til fordi det ville både ha blitt kostbart og gitt en lang reise, forklarer Busklein.

Fanklubben ble stiftet 8. mars 2005.

– Det begynte med at jeg var i Val di Fiemme i 2003 der jeg hadde kontakt med selbygger og tydalinger som hadde banner med fint bilde av Marit Bjørgen. Da jeg kom hjem, tok jeg kontakt med Oddbjørn Lein og Hans Enlid og fortalte om det fine banneret. Dermed startet de to fanklubben og sa at jeg skulle være leder, sier Busklein som har vært leder hele tida.

Busklein forteller at fanklubben har hatt mange flotte opplevelser, og at turene har vært både trivelige og artige.

– Vi er blitt en sammensveiset gjeng, sier Busklein.

Hva det har betydd for Marit Bjørgen å ha en fanklubb i ryggen, har Busklein aldri spurt hovedpersonen selv.

– Men hun smiler godt når hun har gått forbi, og hun har visst at vi satt der, sier Busklein.

Venter ikke på en erstatter

Til Trønderbladet sa Marit Bjørgen etter 28-kilometeren på Støren at det var motiverende å se plakatene som folk holdt oppe i løypene og at kjentfolk var til stede.

Beslutninga om å legge ned fanklubben står fast for Buskleins del, og hun mener det ikke er grunn til å vente på en erstatter.

– Jeg er jo 70 pluss, og det er ingen her som har den lokale betydninga for oss, mener Busklein.

Hvilke planer Marit Bjørgen har framover, har Busklein bestemt seg for ikke å spørre henne om.