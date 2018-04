Bjørgens tips til unge utøvere

Sport

– Jeg mener det er viktig å være allsidig, og at det ikke er alvor for tidlig. Det er nok alvor når en blir senior, sier Marit Bjørgen til Trønderbladet.

Bjørgen satset ikke bare på skirenn da hun var i barneårene.

– Jeg spilte håndball og fotball også, forteller Bjørgen.

Tidenes mestvinnende olympier mener det er greit at barn fra 7-8-årsalderen går skirenn.

– Det er fortsatt viktig at leken er der når ungene er i den alderen, sier Bjørgen.

Bjørgen om oppveksten på Rognes – Jeg var vant til å ta i et tak hjemme på gården Oppveksten i barndomshjemmet på Rognes har betydd mye for skidronningens skikarriere.

Bjørgen har hele tiden gått for Rognes IL, og sier at hun skal fortsette å gjøre det. At skidronninga holder fast på Rognes IL, gleder blant annet leder Ivar Olav Aune. Under Marit Bjørgen-rennet på søndag, sa han til de mange publikummerne at han er enormt stolt over at Rognes IL er Marits lag. Marit Bjørgen har i høyeste grad satt Rognes på kartet, og Aune mener at Rognes er blitt mer enn et sted som det er fort gjort å suse forbi.

Ett av barna som deltok under Marit Bjørgen-rennet på Støren, var Hanna Fløttum Bones (10) fra Rognes IL. Hun har ambisjoner om å nå langt, og gjerne like langt som sambygdingen Marit.

– Jeg har planer om å bli like flink som Marit, sier 10-åringen.

Den unge skiløperen forteller at hun trener 2–3 ganger i uka, og mor til Hanna supplerer at datteren vinner over guttene på samme alder.

Olympiatoppen råder også foreldre til å tenke variasjon for barn i alderen 6–11 år.

– Det er unaturlig å skille mellom barneidrett for utøvere som kanskje en gang i framtida kan bli topputøvere og utøvere som kanskje ikke kan bli det. Et slikt skille hører hjemme på et senere utviklingsnivå der barnet har blitt ungdom og er klar til å ta egne valg i forhold å underkaste seg de krav som stilles til en toppidrettslig utvikling i de ulike idretter, skriver Olympiatoppen på sin nettside.

Anbefalinga til Olympiatoppen er som Marit Bjørgen anbefaler, allsidighet. Barna skal oppmuntres til å drive med mange forskjellige aktiviteter. Fram til 12-årsalderen bør hovedfokuset være å lære og utvikling. Alderen 6–8 år bør ifølge Olympiatoppen være grunnlagsperioden der barn skal være i fysisk aktivitet minst 60 minutter pr. dag. I aldersperioden 8–11 år bør ungene være i fysisk aktivitet i minimum 90 minutter, er rådet fra Olympiatoppen.

Når det gjelder styrketrening, er rådet fra Olympiatoppen at valg av øvelser skal være lekpreget.