– Marit er helt unik

Sport

– Marit Bjørgen er helt ekstremt god og det er lite sannsynlig at noen lignende dukker opp igjen lokalt, mener Martin Ree, hjelpetrener for rekruttlandslaget og fysioterapeut for Norges Skiforbund samt speaker under Marit Bjørgen-rennet på Støren.

- Bestandig artig å vinne et skirenn Marit Bjørgen vant dameklassen i sitt eget skirenn. Årets Marit Bjørgen-renn hadde rekorddeltakelse, og mange flokket seg rundt skidronninga.

– Ingen andre

Under Marit Bjørgen-rennets takkeseremoni appellerte Ree folk om ikke å måle unge fremadstormende utøvere opp mot Marit Bjørgen. Ree tror at ingen andre kvinnelige langrennsløpere har hatt samme nivå som Marit Bjørgen.

– Både Marit Bjørgen og Therese Johaug har vist svært høye verdier for oksygenopptak, et mål på kondisjon som tåler godt sammenligning med utøvere i toppen av verdensidretter som løping og sykling, forteller Ree.

Marit Bjørgen: - Har fått vanvittig mange tilbud Marit Bjørgen ble søndag hyllet for sin store innsats for skisporten, og hun ble igjen spurt om hva hun vil gjøre nå som skiene er lagt på hylla.

Trening

Ordtaket om å hoppe etter Wirkola kan nærmest gjentas for Marit Bjørgens del ifølge Ree.

– Det er svært vanskelig å gjøre det etter henne. Marit Bjørgen har nok hatt et eksepsjonelt fysisk og mentalt talent. Vi vet vel også at hun er en av de utøverne som har trent mest og etter alle solemerker best. Og det siste handler ikke bare om volum, men den rette miksen av hard og rolig trening. Som junior trente hun etter det som kan leses av treningsdagbøker, vesentlig mindre som svært mange juniorer gjør i dag. Mange tror at bare å gå mye på rulleski i Troøybakkene der Marit gikk som ung og trene like mye, så blir en tilsvarende god som Marit. Så enkelt er det ikke, sier Ree.

Ree sier at selv om mange trener steinhardt og mye også i Gauldalen for tida, er ikke det ensbetydende at det vil komme en strøm av Marit Bjørgen-etterfølgere.

Marit-stipend til allsidig utøver - Marit er ikke bare helt vanlig, mener Frida Haugskott (16) som fikk årets Marit Bjørgen-stipend.

– Vi får håpe at de allerede andre gode langrennsløperne vi har i Gauldalen der tre tidvis holder Worldcup-nivå, fortsetter framgangen. Jeg tenker på Riseth, Kalvå og Stensås. Skulle en eller flere av dem og flere av de lokale yngre utøverne etter hvert stabilisere seg i Worldcup-sirkuset og kanskje få gå et mesterskap, så ville det være flott for distriktet. Jeg vet at de satser knallhardt for å utvikle seg, sier Ree.

Anne Kjersti Kalvå inn på rekruttlandslaget 25-åringen fra Lundamo tror det blir bra med et miljøskifte.

Bysport

Hjelpetreneren mener at det som er viktig nå er at en får barna ut på ski, skaper miljø og treningskultur slik at det kommer skiløpere fra distriktet også i framtida.

- Det er ikke til å stikke under en stol at rekrutteringa ikke er voldsomt bra i Midtre Gauldal, og langrenn har de senere tiår utvikla seg til å bli en bysport av sikkert flere grunner. Da fortjener de å bli tatt på alvor og det er ikke gunstig om alt annet enn å bli tidenes olympier er lite verdt å satse på. En god skiløper er også en løper som stiller i nasjonale mesterskap og hevder seg i for eksempel de store turrenn. Apropos det siste så har jeg lyst til å skryte av en person som fortjener oppmerksomhet. Torleif Syrstad har vært med teten inn på Vasaloppet de senere år og opererer på et meget høgt nivå innenfor langløp, opplyser Ree.