På dette bildet finner du ingen Riseth

Landslagsledelsen med Vidar Løfshus i spissen presenterte mandag elitelagene for kommende sesong.

Fredrik Riseth fra Melhus viste tidvis gode takter denne sesongen, og har derfor vært aktuell for opprykk til sprintlandslaget kommende sesong. På dagens pressekonferanse var det derimot ingen Riseth å se på lagene som ble presentert.

Riseth fikk heller ingen plass på rekruttlandslaget, og dermed ser det ut til at 22-åringen fortsetter på Team Veidekke Midt-Norge.

Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo ble forrige uke tatt ut til rekruttlandslaget.

Etter at Marit Bjørgen nylig bestemte seg for å avslutte skikarrieren, er verken Midtre Gauldal eller Melhus lengre representert på Norges beste lag.

Northug tilbake

Det var naturligvis mest spenning knyttet til om Petter Northug er på vei tilbake på landslaget. 32-åringen velger å droppe privatsatsingen til fordel for en plass på sprintlandslaget.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Jeg ser på dette som en artig utfordring der jeg står nå. Jeg er inne på sprintlaget med typer jeg liker, sa Northug og la til at prosessen rundt en mulig landslagsretur har gått over vel en måned.

VM i Seefeld til vinteren blir Northugs store mål. Han ville mandag ikke stille til enkeltintervjuer, men svarte i plenum.

– Tanken er jo der når ting butter mot, men når kroppen spiller på lag og jeg føler ting spiller på lag på trening er motivasjonen der, sa Northug.

Han sa at han ikke hadde vært reelt inne på å legge oppe, men innrømmet at han de siste sesongene hadde vært jojo-preget.

– Det er slike valg og veikryss man kommer i, sa Northug om de sponsoravtalene han nå må gi fra seg.

Uttak langrennslandslagene

Menn, sprint:

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Pål Golberg, Gol IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF

Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL

Petter Northug jr., Strindheim IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Menn, allround:

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Kvinner, elite:

Therese Johaug, IL Nansen

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Heidi Weng, IL BUL

Kathrine Harsem, IL Varden Meråker

Ragnhild Haga, Åsen IL

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Tiril Udnes Weng, Nes SKI

Mari Eide, Øystre Slidre IL