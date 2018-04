Landslagssjefen hyller Ingrid Syrstad Engen

Sport

«Det er bare å merke seg navnet på Norges nye midtbanesjef, Ingrid Syrstad Engen». Dette skriver VG fredag morgen, i en artikkel der landslagssjef Martin Sjögren hyller 20-åringen fra Melhus.

– Hun er bare utrolig bra. Ingrid har nettopp kommet inn i dette laget, men jeg synes vi allerede nå har en spiller i internasjonal klasse. Og hun kommer til å bli veldig, veldig god i framtiden, sier kvinnenens landslagssjef til riksavisa.

VG hyller Syrstad Engen etter seieren Ingrid Syrstad Engen spilte hele kampen da Norge vant borte mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen.

– Internasjonalt snitt i spillet

Syrstad Engen har bare spilt tre landskamper for landslaget, og Sjögren er overrasket over hvor fort hun har tatt steget siden hun kom opp fra jenter 19 og U 23-laget.

– Ingrid er en «förbaskat» god spiller med ballen. Hun klarer å forflytte seg raskt, hun er løpssterk og har stor arbeidsradius - en spennende spiller, mener han.

Før denne sesongen gikk melhusjenta fra Trondheims-Ørn til Lillestrøm. LSK-trener Hege Riise er imponert over hvor stabil Syrstad Engen er i prestasjonene.

– Hun har et internasjonalt snitt i spillet, har fysikken og har bra kapasitet. På toppen har hun ork og evne til å holde oppe tempoet selv på høyt internasjonalt nivå. Så var det forflytning og kapasitet, hun er jo en boks-til-boks-spiller. Ingrid er fotballklok og ønsker å bli veldig god, men allerede nå har hun det lille ekstra, sier Riise VG.

– Det har gått over all forventning

Hovedpersonen selv forteller at hun ikke angrer på overgangen til Lillestrøm.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det har gått over all forventning. Å få sjansen med en gang her i LSK har vært veldig artig. Jeg drømte aldri om at dette skulle skje da jeg flyttet, sier Syrstad Engen, som stortrives på landslaget.

Ingrid Syrstad Engen debuterte for A-landslaget Onsdag kveld fikk 19-åringen fra Melhus debuten for Norge i åpningskampen i Algarve Cup.