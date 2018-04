Dronning Bjørgen på tronen med gullsamlingen fra OL

Sport

Hun kom med svært dyrebar og tung last til en fotoseanse med nyhetsbyrået NTB. Alt OL-metallet var med i bagen hennes for historiske bilder.

Stolen, inspirert av TV-serien Game of Thrones, er satt sammen av deler fra 40 skipar. Den hoppet Bjørgen opp i etter hvert.

– Hvis jeg må plukke bare én av medaljene, må det bli den individuelle sprinten i Vancouver (2010). Det hadde jo buttet litt for meg i noen sesonger, og jeg valgte å endre litt på opplegget. Og egentlig trodde jeg at jeg var ferdig som sprinter, sier Bjørgen til NTB.

– Den husker jeg godt, den dagen. Også fordi treneren min Egil Kristiansen var syk og ikke med på stadion. Da jeg kom i mål og ville dele gleden over gullet med noen, ringte jeg både Egil, Fred Børre (Lundberg) og foreldrene mine uten å få svar. Jeg var utrolig glad for den medaljen.

Johaug gråt da hun snakket om Bjørgen Therese Johaug klarte ikke holde tårene tilbake da hun skulle takke langrennsdronningen Marit Bjørgen for støtten torsdag.

Farvel

Åtte gull, fire sølv og tre bronse ble det totalt i OL-sammenheng for langrennsdronningen. Den første, et stafettsølv, kom i Salt Lake City helt tilbake i 2002.

Bjørgen annonserte nylig at hun legger opp i en alder av 38 år. Hennes siste internasjonale mesterskap ble Pyeongchang-OL.

Lørdag går hun Skarverennet. Det gjør også venninnen Therese Johaug (mosjonsklassen).

– I Skarven har jeg alltid hatt forventninger, men det er like brutalt hvert år. Jeg går for å vinne, men kan ikke love seier. Jeg har ikke fått kjent helt på pensjonisttilværelsen ennå, men dette blir mitt siste skirenn, sier Bjørgen.

Tett

Samtidig med hennes fotosession med NTB scanpix holdt Johaug pressekonferanse etter at dopingutelukkelsen hennes var over.

Der trillet tårene da forholdet til Bjørgen kom opp. – Kjempehyggelig å høre. Hun har betydd mye for meg også. Jeg prøvde å støtte henne da hun var ute, men følte innimellom at jeg ikke fikk stilt opp nok for henne, sier Bjørgen.

Til vinteren går VM i Seefeld.

– Der har jeg planer om å være, også for å følge Therese, sier Bjørgen til NTB.

