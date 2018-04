Team Bjørgen først over målstreken - vant likevel ikke

Sport

Konkurranselysten tok overhånd og Marit Bjørgen la inn en liten spurt på slutten for å komme først over målstreken i Frøsetmarka skianlegg på Støren. Det holdt ikke til seier i showrennet fordi lagene skulle gå på idealtid og en tidsbruk som passet for en åtteåring i en stafett.

Marit Bjørgen: - Har fått vanvittig mange tilbud Marit Bjørgen ble søndag hyllet for sin store innsats for skisporten, og hun ble igjen spurt om hva hun vil gjøre nå som skiene er lagt på hylla.

Showrennet var prikken over i-en etter en begivenhetsrik dag i Frøsetmarka skianlegg. Marit Bjørgen-rennet har gått over to dager, og begge dagene var det rekorddeltakelser. Sol fra skyfri himmel og fortsatt brukbart skiføre fikk mange til å komme til skianlegget. Løypene var godt preparert, og frivillige hadde stått på i timesvis for å lage best mulig skispor. Marit Bjørgen har som kjent varslet at hun avslutter skikarrieren, og mange hyllet skidronninga fra Rognes i løpet av helga. Timer med autografskriving og medaljeutdeling så ikke ut til å slite ut olympieren, og selv forklarer hun energien med egenskaper hun har.

- Bestandig artig å vinne et skirenn Marit Bjørgen vant dameklassen i sitt eget skirenn. Årets Marit Bjørgen-renn hadde rekorddeltakelse, og mange flokket seg rundt skidronninga.

Til slutt var det altså showrenn, og lagene ble innprentet at det var idealtid som gjaldt. Lagene skulle prøve seg på å gå med bare en stav og en ski. Ett av lagene var Team Bjørgen som hadde med to olympiske mestre, men det holdt altså ikke til seier likevel. Laget besto av Marit Bjørgen, Fred Børre Lundberg, Guri Hetland og Maren Endal (8).

Team Størenkameratene stakk av med seieren.