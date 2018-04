Marit Bjørgen: - Har fått vanvittig mange tilbud

Sport

- Jeg har fått vanvittig mange tilbud, sa Marit Bjørgen under takkeseremonien i Frøsetmarka skianlegg.

Det var rekordoppmøte på barneskirennet i dag søndag, og det var også mange som ville takke Marit Bjørgen for den store innsatsen hun har lagt ned for skisporten og hva hun har betydd for Rognes IL og Midtre Gauldal. Martin Ree fra Støren sportsklubb og del av støtteapparatet i Norges idrettsforbund, beskrev Marit Bjørgen som helt unik.

Nye oppgaver

Til Trønderbladet og på scenen sa Marit Bjørgen at hun trenger tid til å lande etter at hun 6. april sa at hun legger opp. Flere ganger sier hun at hun har lagt skiene på hylla, og Bjørgen kommer inn på at det har vært en lang epoke som hun nå vil legge bak seg. Mange har spurt henne om hva hun skal gjøre videre, og hun sa på lørdag til Trønderbladet at hun fortsatt har samarbeid med sponsor. TrønderEnergi er sponsor for Marit Bjørgen, og ifølge sponsoransvarlig Eli Flakne som var i Frøsetmarka skianlegg, har Marit Bjørgen satt Trøndelag på kartet.

- Hele Norge heier på Marit, og det gjør de fordi hun er god, men også for den personligheten hun har. Hun er alltid blid og gir gode råd. Det er ingen tvil om at skisporten blir fattigere. Vi gleder oss til å sette oss sammen med Marit Bjørgen og se på framtida, sa Flakne.

Allerede nå er det klart at Bjørgen har fått en ny oppgave. Rennleder Ola Løkken erklærte at han etter sju Marit Bjørgen-renn, overlater jobben som rennleder til Marit Bjørgen. Trøya med tittelen rennleder ble overlevert til Bjørgen, og med en hilsen om at Marit Bjørgen-rennet skal fortsette og til evig tid, takket rennleder Løkken for seg.

Dessuten har Marit Bjørgen tatt på seg å være med på å fronte VM til Trondheim i 2023 ved å være med til Hellas når VM-kampen står. Sør-Trøndelag idrettskrets takket for at Bjørgen vil være med til Hellas, og administrasjonssjef Erik Andresen og styreleder Siri Darell overrakte blomster, en gavesjekk på 3000 kroner til Marit Bjørgen-rennet og et kunstverk av Elling Reitan.

Flere har uttrykt håp om at Bjørgen vil få mer tid til å være i Gauldalen framover, og en av dem er pappa Ola Bjørgen som bor på Rognes.

- Det er trivelig å se at de setter pris på henne. Dette ble en fin dag og det var godt oppmøte, sier Ola Bjørgen.

Han forteller at han ikke visste at datteren skulle legge opp før hun fortalte om det nå nylig.

- Det var ei fin tid å legge opp. Jeg håper at det blir mer tid til å være på Rognes, og at jeg dermed kan få treffe Marius mer, sier Ola Bjørgen.

Under helgas arrangement var mange familiemedlemmer av Marit Bjørgen til stede, og sønnen Marius fulgte mamma Marit fra sidelinja gjennom hele arrangementet.