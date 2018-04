Viktig seier i første kamp

Sport

Håndballdamene til Melhus/Gimse klarte til slutt å vinne 34-28 mot Bossekop. Dette var første kamp i opprykksspillet, som lørdag og søndag spilles i Steinkjer. Fire lag er med, de to beste rykker opp til 2. divisjon.

Jevnt og spennende

Med Charlottenlund som klare favoritter til å kapre den ene av to oppryksplasser, burde trener Jan Erik Wiedemanns utvalgte vinne åpningskampen mot altalaget Bossekop. Det gjorde Melhus/Gimse også, men kampen ble nok jevnere enn de satte pris på.

Etter første omgang var stillingen 18-18. Bossekop begynte best og tok ledelsen fra starten av kampen. Så tok Melhus/Gimse over føringen, men klarte aldri å rykke fra med mer enn to mål. Mot slutten av omgangen kom Bossekop tilbake og utlignet, slik at det sto 18-18 til pause.

Også andre omgang startet jevnt, men etter hvert klarte Melhus/Gimse å sige fra. Til slutt ble resultatet 28-34 til Melhus/Gimse. Dermed ble det seier i den viktige innlendende kampen i opprykksspillet. To av de fire lagene rykker opp.

Møter favorittene

Senere i dag klokken 14.30 møter håndballdamene Charlottenlund, og søndag er det klart for den siste kvalikkampen mot Harstad/Landsås. Alle kampene sendes direkte på her på tronderbladet.no.