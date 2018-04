Sport

- Det er bestandig artig å vinne et skirenn, sier Marit Bjørgen etter å ha gått inn til seier i dameklassen i sitt eget skirenn.

Bjørgen (38) slo lagvenninna Kari Øyre Slind, og fikk både napp i vandrepokalen og fjellprisen.

Ble motivert

- Ute i løypa var det litt folk og de hadde laget plakater. Det er motiverende med kjentfolk og kjent terreng, sier Bjørgen.

Først i mål var Gjermund Løfald fra Rindal, mens Jørgen Graabak fra Melhus endte på tredjeplass. Sprinteren Pål Trøan Aune endte på fjerdeplass.

Alt klart for Marit Bjørgen-rennet 270 er forhåndspåmeldt, og blant dem Marit Bjørgen og Jørgen Gråbak.

Marit Bjørgen-rennet hadde i år rekordoppmøte med 365 deltakere, forteller Tove Fjorden Ree som sitter i arrangementskomiteen. Av disse gikk 291 i konkurranseklassen og turrennklassen som begge hadde tidtaking.

I forkant av rennet forteller Bjørgen til Trønderbladet at hun ikke skal smøre skiene og at hun skal skøyte seg gjennom 28-kilometeren.

- Jeg har vært litt smårufsete, men det blir en fin tur, fortalte Marit Bjørgen.

Sommervarme

Rennet ble arrangert for sjuende gang, og Bjørgen sier at det er første gang det er så varmt i lufta som det var i dag. Speaker Martin Ree kommenterte at lørdagen er første sommerdag, og det var nærmest sommerlige temperaturer - noe som førte til at flere av skiløperne gikk i skidress med korte ermer og shortslengde.

- Jeg synes rennet gikk veldig bra og ikke minst med tanke på føret, sier Bjørgen.

Rennet måtte utsettes i 30 minutter fordi så mange løpere var på vei oppover til Frøsetmarka skianlegg der rennet var. Både før og etter rennet kom mange barn bort til Marit Bjørgen for å ta selfie og få autograf. De unge skiløperne syntes det var stas at Marit Bjørgen hadde med sønnen Marius.

To dager med Marit Bjørgen Både lørdag og søndag er Marit Bjørgen i Frøsetmarka skianlegg, og arrangøren håper på ekstra stor oppslutning i år.

Familieskirenn

Marit Bjørgen-rennet var for øvrig også et familieskirenn. Samboer Fred Børre gikk i trimklassen, og deltok gjorde også Marit Bjørgens søster Kari. To av tantebarna gikk også. Mamma Kristin var starter, mens gammeltanta passet lille Marius mens Marit Bjørgen gikk rennet.

- Det var litt vemodig med en gang da Marit fortalte at hun legger opp, men jeg tror beskjeden er en lettelse for oss, sier Kristin Bjørgen.

Kristin forteller at det er blitt mange skirenn opp gjennom årene, og at det startet med lokale skirenn før datteren Marit gikk skirenn i Holmenkollen allerede som 13-åring. Det første hovedlandsrennet som var på Savalen i 1995, husker Kristin godt.

- Marit syntes det var artig å gå skirenn. Det kunne hende at hun først var på skirenn og så på håndball, forteller mamma Kristin.

Natt til lørdag overnattet Marit Bjørgen hos familien på Lundamo mens natt til søndag skal tilbringes på hjemgården på Rognes der faren Ola bor. Marit Bjørgen forteller at hun vurderer å ta over huset til bestemora på Rognes, men at det ikke blir flytting dit før sønnen til samboer Fred Børre er ferdig med skolen.

Lederen i fanklubben til Marit Bjørgen, Oddny Busklein, var også der. Busklein sier at fanklubben trolig blir lagt ned.

- Når Marit slutter, slutter vi også. Hun har gitt oss mange fine opplevelser. Jeg har full forståelse for at hun slutter og hun har jo gull hjemme. En gang måtte det ta slutt, sier Busklein.

Send din gratulasjon til skidronningen Hyller Bjørgens fantastiske OL-karriere Slik reagerer hjemkommunen til Bjørgen på at hun er tidenes mestvinnende vinterolympier.

Om framtida

I dag lørdag var det altså Marit Bjørgen-renn, mens barneskirennet er på søndag.

Rennleder Ola Løkken føler seg sikker på at tradisjonen med Marit Bjørgen-renn blir videreført med både tidtaking og barneskirenn, og at Marit Bjørgen møter opp hvert år.

- Jeg gjør sikkert det så lenge det passer, og så får vi se om rennet er like populært. Jeg skal fortsatt gå for Rognes IL, sier Marit Bjørgen til Trønderbladet.

Når det gjelder framtida sier Bjørgen at hun nok må ha tid på å lande etter at hun ga beskjed om at hun legger opp.

- Jeg har fortsatt samarbeid med sponsorer, forteller Bjørgen.

Det siste skirennet blir Skarvrennet.