Bjørgen vant sitt siste skirenn i Granåsen

Onsdag kveld ble tidenes første utgave av Trondheim Skishow arrangert i Granåsen. I tillegg til flere av landets største talenter, var en rekke skistjerner på plass i skirennet.

En av dem var Marit Bjørgen, som nylig annonserte at hun legger opp som skiløper etter denne sesongen.

Skidronningen ga publikum det de ville ha. 38-åringen vant rennet foran Kathrine Harsem, Charlotte Kalla, Julie Myhre og Lone Johansen.

– Det var et utrolig artig renn å gå og utrolig gøy at så mange møtte opp, sa Bjørgen til arrangørens speaker etter seieren.

Mormor passet Marius

Bjørgen syntes det var ekstra morsomt at svenske Kalla tok turen til Granåsen. På spørsmålet om hun har planer om å finne på noe med svensken etter rennet, svarte hun:

- Nei, jeg har en gutt som venter hjemme hos mormor og hun skal på jobb igjen i morgen, forteller rognesbyggen.

Samboer Fred Børre Lundberg var også til stedet i Granåsen onsdag kveld.

- Var det viktig å vinne den siste duellen mot Kalla?

- Da jeg fikk på meg startnummeret i Granåsen for siste gang, hadde jeg veldig lyst til å vinne uansett hvem jeg møtte, sier Bjørgen.

- Skulle bestilt ferietur etter NM

Småbarnsmoren innrømmer at det har vært mye oppmerksomhet den siste uken etter at hun bestemte seg for å legge skiene på hylla.

- Jeg angrer litt på at jeg ikke bestilte ferietur rett etter NM. Det har gått slag i slag med mange telefoner. Jeg kommer nok ikke til å kjenne på savnet før til sommeren eller høsten når ting har roet seg, forteller OL-dronningen.

Som mange andre skiløpere i Granåsen hadde Bjørgen bare lovord å komme med om skishowet.

- Det var en artig konkurranse. Jeg likte faktisk dette bedre enn vanlig sprint. Jeg håper de fortsetter med konseptet, sier Bjørgen.

Etter førsteplassen fikk Bjørgen et maleri av Håkon Gullvåg og en Budalstol.