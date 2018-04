Solbakken fikk sin eliteseriedebut

Sport

Ola Solbakken var ikke med i troppen da Ranheim startet sitt eliteserieeventyr med å slå Stabæk 4–1 hjemme 2. påskedag, men i søndagens bortekamp mot Tromsø fikk Solbakken endelig muligheten på toppnivå av trener Svein Maalen. Med drøyt 20 minutter igjen å spille erstattet han Øyvind Storflor på høyrekanten på stillingen 2–0 til hjemmelaget. Tromsø vant til slutt kampen 4–0 etter blant annet to scoringer av den tidligere Ranheim-spilleren, Gjermund Åsen.

Solbakken fryktet eliteseriedrømmen var knust - Jeg var redd og fryktet selvfølgelig det verste I kveld kan fotballtalentet fra Høyeggen debutere i Eliteserien. Det var det lite som tydet på for litt over en måned siden.

Kantspilleren rakk aldri å markere seg nevneverdig for et Ranheim-lag som kom ned på jorda igjen etter drømmestarten de fikk på Eliteserien sist helg med seieren over Stabæk i sin første kamp på øverste nivå siden 1956.

Gjertsen ute med skade

Kristiansund-spiller Torgil Gjertsen ble matchvinner forrige helg da laget slo Lillestrøm 2–1 hjemme, men på grunn av skade var han ikke med da laget tapte 1-0 borte mot Brann i Bergen søndag kveld.

- Jeg har en hæl som krangler litt. Litt usikker på hvor lenge jeg blir ute, men forhåpentligvis er jeg tilbake igjen til helgen, skriver Gjertsen i en SMS til Trønderbladet.

Ranheim møter Sandefjord på bortebane førstkommende onsdag i en hengekamp fra 2. serierunde, mens Gjertsens Kristiansund skal til samme arena i sin neste kamp søndag om en uke.