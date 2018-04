Sundby venter forbilde-tomrom etter Marit Bjørgen

Sport

Sundby hadde selv Dæhlie som sitt store forbilde i oppveksten, og sier han kan relatere seg til det mange av dagens unge langrennsløpere vil føle etter at langrennsdronningen Bjørgen nå gir seg som langrennsløper.

– Marit har vært et forbilde og et idol for veldig mange. Det er hun fortsatt for mange unge. Jeg husker at da Bjørn Dæhlie ga seg da jeg var liten, ble det et merkelig tomrom av mangel på forbilde i en periode. Det tipper jeg blir scenarioet nå også, sier Sundby til NTB.

– Jeg tror mange må lete litt etter nye idoler og forbilder. Nå kommer Therese (Johaug) heldigvis tilbake, men Bjørgen er litt sånn som Dæhlie var da han ga seg. Jeg kan relatere meg til det, og det er et tomrom som må fylles, fortsetter han.

Har lært mye

Bjørgen offentliggjorde fredag beslutningen om at hun avslutter karrieren med lørdagens NM-tremil i Alta. Etter at nyheten ble kjent sto kollegaene nærmest i kø for å hylle 38-åringen fra Rognes.

Attesten fra Sundby står ikke tilbake for noen av de andre.

– Hun er en lagspiller og venn som kommer til å bli savnet i et lag. Marit er det ultimate mennesket å ha i et lag med de kvalitetene hun har, de resultatene hun har fått fram og den jordnærheten hun viser, sier han.

– Har du lært noe av henne?

– Jeg har lært masse underveis, sier Sundby – og trekker fram styrken Bjørgen viste da hun snudde motgangen under VM i Liberec i 2009 til suksess i Vancouver-OL året etter.

– Jeg tok mye lærdom av den snuoperasjonen hun gjorde etter Liberec. Måten hun la om sin egen trening, sin egen måte å gjøre ting og rett og slett snudde karrieren tvert om. Jeg har adoptert en del av de endringene hun gjorde i etterkant av 2009-sesongen, og som hun har hatt stor suksess med. Jeg har prøvd å lære så mye jeg kan, sier Røa-løperen.

Endringsvillig

I Vancouver-OL for åtte år siden tok Bjørgen tre gull og én bronsemedalje.

– Mitt største Bjørgen-minne må være nettopp det som skjedde i Vancouver i 2010, der hun reiste seg etter å ha vært skikkelig nede i grøfta. Det var rørende å se. Etter å ha lykkes i mange år, var hun nede, men klarte å snu det igjen. Akkurat det er helt utrolig, sier Sundby – og fortsetter:

– Den endringsvilligheten og måten hun gjorde det på, tror jeg mange kan lære av både i næringslivet og i andre yrker. Du kan være verdens beste, få det tøft, og så være villig til å endre deg i så stor grad for igjen å lykkes. Det sto det voldsom respekt av.

Selv er Bjørgen usikker på hva hun skal fylle tiden med når karrieren nå er over. Sundby er opptatt av å gi langrennsdronningen armslag den nærmeste tiden, men er sikker på at 38-åringens erfaring og kompetanse vil komme idretten til nytte med tid og stunder.

– På sikt tror jeg både norsk langrenn og norsk idrett skal få nyte godt av den, sier han.

I dag avslutter Sundby sesongen med NM-femmil i Alta.