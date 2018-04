Marit Bjørgen tok sølv i sitt siste NM

Sport

Kampen skulle komme til å stå mellom Ragnhild Haga og Marit Bjørgen. Og Ragnhild ble den sterkeste. Astrid Uhrenholdt Jabobsen kom på tredjeplass.

Beholdningen til skidronningen fra Rognes består dermed av åtte OL-gull, 18 VM-gull, 114 verdenscupseire - og altså 25 NM-gull.

- Det blir ei tøff tremil, sa hun til NRK før start. Men hun ville gå sitt eget løp, tilføyde hun, selv om hun innrømte at hun ikke hadde noe imot å avslutte med stil.

Hun avsluttet med å rose Raghild Haga for seieren. - Det var fantastisk å gå der, sa Marit til NRK etter løpet. Hun ble heiet fram til sølvet og er glad andre nå kan ta over. - Den gjengen her kommer jeg til å savne, sa hun etter målgang.

Det er den største av alle som nå legger opp Kommentar: Det er den største av alle som nå legger skiene på hylla.

Ragnhild Haga startet best og ledet foran Marit Bjørgen etter 10 kilometer. Men ved 27 km virket Marit piggere enn Ragnhild, og avstanden mellom de to hadde minket. Likevel ble det Ragnhild Haga som trakk det lengste strået.

Søskenbarnet Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo startet like før Marit.

Gimsejenta Julie Stendahl Spets som går for Strindheim, startet sterkt, men sakket akterut.