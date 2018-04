Bjørgen satte punktum med NM-sølv bak Haga

Sport

Bjørgen sikret sitt 25. NM-gull på fredagens femkilometer i klassisk stil i Alta. Lørdag måtte hun nøye seg med sølv i sin avskjed på tremila. Bjørgen har bestemt seg for å legge opp som langrennsløper etter en lang og suksessrik karriere.

Ragnhild Haga, som overrasket med gull på ti kilometer fri under Pyeongchang-OL i februar, viste fram kjempekreftene i Alta lørdag. Hun var 31,1 foran sølvvinner Bjørgen i mål. Bjørgen tok innpå mot slutten, men Haga holdt unna. Astrid Uhrenholdt Jacobsen knep bronsen, 1.43,9 bak vinneren.

– Et verdig punktum for Bjørgen, konstaterte langrennsekspert Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

Høyt Haga-tempo

Størst oppmerksomhet lørdag fikk selvfølgelig 38 år gamle Bjørgen. Fredag opplyste gullgrossisten fra Rognes at inneværende sesong er hennes siste. Manglende motivasjon og et ønske om mer tid med familien ble avgjørende. Dermed ble lørdagens tremil det siste tellende løpet for langrennsdronningen, som blant annet har åtte OL-gull og 18 VM-gull på CV-en.

Bjørgen var 25,1 sekunder bak Ragnhild Haga ved passering ti kilometer. Det var en trygg annenplass, men hun lå altså et godt stykke bak lederen. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var da 44 sekunder bak.

Haga gikk styggfort også mellom ti og 17 kilometer. Hun passerte godt over minuttet foran Jacobsen, mens også Bjørgen hadde tapt. Langrennsdronningen var 45,4 sekunder bak.

Fornøyd Jacobsen

Ved 21,3 kilometer hadde Haga 1.21,9 ned til Jacobsen. Bjørgen var da drøyt 41 sekunder bak. Hun hadde altså kneppet noe inn på Haga. Ved passering 27 kilometer var Haga 1.41,6 foran Jacobsen, men Bjørgen var da bare halvminuttet bak. Trønderen hadde virkelig fått i gang «dieselmotoren» mot slutten.

Likevel holdt Haga unna. Bjørgen gliste likevel bredt da de frammøtte i Alta heiet henne inn til sølvmedalje.

En småsyk Jacobsen var godt fornøyd med sin tredjeplass.

– Det var et hardt løp, men det var veldig artig å gå her i Alta. Jeg startet litt for hardt, men fikk roet det ned i tide, sa Jacobsen om sin bronse.