Varslet at hun legger opp - så vant hun NM-gull

Marit Bjørgen bekreftet fredag at hun avslutter langrennskarrieren. Like etterpå gikk hun inn til gull på femkilometeren klassisk under NM del to i Alta.

Marit Bjørgen legger opp Skidronninga fra Rognes har ikke motivasjon til å gi 100 prosent.

Bjørgen passerte 3,3 sekunder bak Ingvild Flugstad Østberg etter 1,2 kilometer, men 1,2 kilometer senere var hun 0,7 sekunder foran.

I mål var avstanden ned til Østberg på sølvplass økt til hele 12,4 sekunder i løpet som gikk i klassisk stil.

Ragnhild Haga tok bronsen. Hun var 23,5 sekunder bak Bjørgen i mål.

Thea Krokan Murud, Kathrine Harsem og Lotta Udnes Weng ble nummer fire, fem og seks.

Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo ble nummer ti. Hun var 48,5 bak skidronningen i mål.

Lone Johansen gikk inn til en 43.-plass Skitaltentet fra Melhus var 1.46,3 bak vinnertiden til Bjørgen.